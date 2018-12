Rechaza Estado mal manejo de pasivos

Chihuahua— El secretario general de gobierno, César Jáuregui Robles, rechazó que el estado haya tenido un mal manejo de los recursos financieros y afirma que la situación económica en la que se encuentra la administración estatal obedece a lo gravoso de la deuda heredada que ronda los 48 mil millones de pesos, que ha generado déficit presupuestal en los últimos tres años y esto se ha visto reflejado en diversos rubros.Luego de que se diera a conocer que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para el cierre del año y el pago de nómina, razón por la que se pidió un adelanto a las participaciones federales hasta por 1,500 mdp y que serán descontados mes con mes el próximo año, Jáuregui Robles expresó que no ha existido un mal manejo de los recursos y que se han hecho grandes esfuerzos a pesar de lo adverso de la situación.Expuso que la deuda que recibió la administración estatal ha significado un lastre para las finanzas, pero que a pesar de todo se ha logrado contener, esto a pese a que en los últimos tres años los gastos han sido superiores a los ingresos del estado.Comentó que las condiciones del mercado y las tasas de interés no permitieron tener los ahorros esperados con la reestructuración de la deuda y por eso es que se presentó otra propuesta al Congreso del Estado para que los pasivos que superan los 48 mil mdp sean reestructurados en su totalidad a un plazo no mayor a 25 años y con ello obtener intereses más bajos.Con esto, Jáuregui Robles dijo que se busca generar mejores condiciones de pago, sin que se presenten más pasivos para el estado y se pueda tener un margen más amplio para poder realizar obras de infraestructura y atender las tareas prioritarias en la entidad.

