Maestros que abusan de la inocencia de los niños

Chihuahua.- Este miércoles 5 de diciembre, un maestro de la escuela primaria federal “José Rubio Ortega” de Ciudad Juárez, fue vinculado a proceso penal por el delito de abuso sexual en contra de una de sus alumnas de 11 años de edad. El imputado es el profesor Diego Damián U. Ch. quien enfrenta el proceso en libertad y continúa trabajando en el mismo plantel educativo. De acuerdo con la autoridad, fue el pasado 24 de septiembre durante la ceremonia de saludo a la bandera cuando el docente acercó su miembro viril a la niña y le hizo tocamientos lascivos.Este es solo uno de los múltiples casos de abuso sexual que se han registrado en la entidad por parte de maestros a sus alumnos y que forman parte de la estadística que indica que en México uno de cada tres menores de edad dice sufrir agresiones dentro de la escuela. Además, el país se ubica en el primer lugar en casos de violencia y abuso sexual a niñas entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).De acuerdo a las estadísticas, 4.5 millones de infantes son víctimas de este ilícito, lo más grave es que sólo dos por ciento de los casos son conocidos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que México registra de los más bajos presupuestos para atender este mal social, sólo uno por ciento de los recursos destinados a la infancia se dedica a la protección contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes.Al profesor Diego Damián se suman otros “maestros” que –en lugar de dedicarse de lleno al trabajo docente- presumiblemente han abusado de sus estudiantes.el profesor Carlos Aarón P.F. fue presentado ante un juez de control por el delito de abuso sexual en contra de menores. Según expuso el Agente del Ministerio Público, el profesor de danza que laboraba en una escuela “Aurelia Agüero Esquivel” de la colonia Real Universidad realizaba actividades pocos comunes con niñas, les decía que le dieran masaje y en el receso lo veían alrededor de muchas niñas de 6 años. A raíz de esto, las niñas presentaron la queja con sus padres, por lo cual iniciaron con las investigaciones con la directora del plantel educativo y ella procedió a suspenderlo del plantel.un juez de control vinculó a proceso a José Ramón "M", de 48 años de edad, maestro de una escuela primaria, señalado de abuso sexual en contra de una de sus alumnas, a quien amenazó con bajarle las calificaciones si no accedía. Según informes de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 2 de marzo, aproximadamente a las 10:00 horas, cuando el imputado abusó y tomó fotografías de la menor de 9 años, misma que aseguró, no era la primera vez que sucedía y que la última vez le contó a su maestra, quien a su vez le informó a su madre y a las autoridades.Óscar Manuel G. L., maestro de primaria en Urique, fue vinculado a proceso como probable responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de un niño de 10 años de edad. De acuerdo con la autoridad investigadora, en diciembre del 2016, el profesor se aprovechó del acceso que tenía con el alumno para realizarle tocamientos en el interior del salón de clases, en hechos ocurridos en la comunidad de San Rafael.Además, el imputado tenía carpetas de investigación abiertas en otras localidades por delitos de carácter sexual y contaba con varios domicilios en el estado.en Ciudad Juárez, un grupo de padres de familia y maestros de la Escuela Primaria 18 de Marzo realizaron una protesta en contra de un profesor de nombre José Ramón, a quien acusaron de hacer tocamientos a dos niñas de 10 años, lo que obligó la presencia de la Policía Municipal y agentes ministeriales.Una maestra del plantel fue la que denunció a su compañero, debido a que supuestamente lo sorprendió cuando estaba encerrado en el salón con las dos alumnas. Afuera de la escuela las madres pedían a gritos que detuvieran al maestro, mientras que los agentes de la Fiscalía realizaban la entrevista a las afectadas y a la maestra denunciante.en Parral, madres de familia de 4 pequeñas acusaron a un profesor por realizar tocamientos a 4 niñas que estudiaban en la escuela 99 ubicada en la Plaza Guillermo Baca. El docente fue señalado de hacer tocamientos e insultos a los niños desde tiempo atrás. Las madres indicaron que sus hijas les preguntaron que si era normal que el profesor les tocara debajo de la falda, lo que las alertó y optaron por acudir a la dirección donde se les dijo que lo tuvieran en silencio para que se realizará la investigación.El modo de actuar del maestro era sentarlas en una silla que esta junto a la suya en el escritorio, posteriormente las volteaba hacia él y ahí es donde les metía la mano bajo la falda. No era la primera acusación de esa naturaleza que el hombre tenía en su contra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.