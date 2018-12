Denuncian venta clandestina de armas al interior de las Policías

Chihuahua— En las corporaciones policiacas de la ciudad existe una red de agentes que se dedica a la venta clandestina de balas, denunciaron policías de la Municipal, Ministerial y Comisión Estatal de Seguridad (CES).Un efectivo de la Policía Municipal comentó que la venta de balas y hasta de armas, es un “secreto a voces”, todos lo saben, incluso hasta los jefes en cierto modo lo permiten, porque saben la problemática que existe en la dotación de municiones.El policía dijo que al inicio de esta administración los dotaron con 20 cartuchos, 10 para la pistola y diez para el fusil de asalto.“Si bien es cierto que muchos de los compañeros afortunadamente no han tenido que quemar uno de esos 20 cartuchos, hay otros que ya los utilizamos y obviamente como no nos han dado más pues tenemos que comprarlos de manera clandestina con los compañeros que los traen de Estados Unidos o sabre de donde, porque ni modo que andemos sin parque”, comentó el preventivo.Lo mismo ocurre en la Policía Ministerial, en esta corporación la dotación de cartuchos es mínima, aseguró un agente investigador.“Ahora con la balacera de las Granjas, muchos compañeros quemaron todo el parque que traían, sabemos que al comandante Ocaña le acaban de dar una fuerte cantidad de cartuchos para que lo entregara al personal que participó en la balacera, pero no, quién sabe a quien se los repartió”, comentó el policía investigador.“Yo recuerdo que hace como tres años que me dieron una caja de nueve milímetros y otra de .223, tuve que comprar para andar bien surtido”, aseguró el agente ministerial.Donde dicen que están peor las cosas es en la CES. Un policía de esa corporación comentó que tiene años que no le dan una sola bala para las armas que tiene a su cargo, una 9 milímetros y un fusil de asalto calibre .223.“No nos dan cartuchos hace años. Cuando salimos a operativos relevantes nos prestan balas y si no las utilizamos, osea, si no hubo enfrentamiento, las tenemos que regresar o de lo contrario no las cobran”, aseguró el policía.