Chihuahua— La falta de elementos, bajos salarios a elementos de seguridad, debilidad de policías municipales y la incursión del crimen organizado en más actividades delictivas, hacen que el escenario en materia de seguridad no sea fácil, dijo ante diputados el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, al pedirles un incremento presupuestal de 536 millones de pesos para 2019 con respecto al recurso de este año.Aun así, con ese monto no se resuelve la brecha salarial con otros poderes, como el Judicial, especificó al término del encuentro con legisladores, sin embargo enfatizó que el tema se pone en debate para comenzar a trabajarlo, ya que esa situación les ha representado que en fechas recientes se les hayan ido 40 personas de Fiscalía hacia los juzgados.Uno de los casos más marcados es de ministerios públicos, cuya remuneración mensual es casi en una mitad a lo que perciben en tribunales el personal de medidas cautelares. “Se van porque hay mejor salario, hay menos riesgo, tienen horarios más cómodos”, subrayó.Así que el aumento de presupuesto, que pasaría de 4 mil 258 millones de éste año a 4 mil 794 para 2019, un 13 por ciento, obedece primeramente al índice inflacionario, dijo Peniche, y para mantener el control de los mandos municipales de seguridad, comenzar con aumentos salariales y la operación de cuarteles en la zona serrana.También para contratar alrededor de 300 nuevos elementos, con la finalidad de erradicar el déficit que se tiene en el estado de 4 mil agentes; los estándares nos indican que debemos tener 6 mil elementos y tenemos sólo 2 mil en toda la entidad, expuso.De aprobarse el presupuesto solicitado, la Fiscalía tendría 142 millones más, a los 2 mil 730 que ya tiene, para servicios personales, es decir, un 5 por ciento; así como 238 más en servicios generales, en el que incluyen la manutención de la red de telecomunicaciones de seguridad, y de ahí se mantiene el despliegue de elementos en varios municipios con los llamados mandos únicos.También se destinarán, por primera ocasión, 16 millones al recién creado fondo estatal de seguridad, dirigido a apoyar con recurso a municipios, que se empataría con recurso de los ayuntamientos para alcanzar casi los 24 millones en total.En este sentido, el fiscal dijo que la mayoría de los municipios tienen debilidad en ésa área de seguridad.Mientras que en el rubro de bienes muebles e inmuebles se pide el mayor aumento porcentual aunque no así en monto, al solicitar 36 millones para 2019, que significan 29 millones más a los presupuestados en 2018, es decir, un 400 por ciento.En este apartado está contemplada la operación y equipamiento del cuartel de seguridad en la zona de Creel, así como uno en Madera, que podría comenzar a trabajar en febrero, estimó el fiscal.Con esa inversión se cubriría el equipo para elementos adscritos en esas regiones, e incluiría la compra de vehículos blindados todo terreno, “similares a la black mamba (vehículo adquirido por Ayuntamiento de Chihuahua), solo que más pequeños y más funcionales”, expresó Peniche.De igual forma retomó el tema del llamado cereso productivo en la zona norte del estado, a operar posiblemente a mediados del 2019, que tendría un cupo de mil 200 internos y una nave industrial, para generar un salario a los reos y de ahí que paguen su propia manutención, seguro social para sus familias, capacitación para su vida fuera de la cárcel y salir con un ahorro para reinsertarse a la sociedad.Reconoció que existe siempre una necesidad de recurso y dijo que les gustaría tener un helicóptero con la capacidad para bajar a la sierra y con capacidad de ocho plazas.El funcionario afirmó que no existe recurso para ello, y aunque no pidió dinero para esa compra, dijo que es una de las necesidades, ya que hoy en día tiene una aeronave de solo 2 plazas, añadió.En este sentido acotó que se debe “mantener” la estrategia de persecución del delito, y enfatizó que parte de esa tarea representa que todas las cabecillas del crimen en el estado tienen una carpeta de investigación órdenes de aprehensión.Pasaría de...$4,258millones en 2018$4,794millones en 2019Recursos serían para• Mantener el control de los mandos municipales de seguridad• Aumentos salariales y la operación de cuarteles en la zona serrana• Contratar alrededor de 300 nuevos elementosFuente: FGE

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.