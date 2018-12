Chihuahua– El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, declaró que hasta el momento no hay una coordinación con los grupos de policías militares que están en la entidad. Explicó que la presencia de los activos militares ha sido en los municipios Cuauhtémoc y Guerrero, mientras que otro grupo ha sido enviado a la región de Ojinaga, así como a Juárez, además de que se le dio un trato especial a Urique.Por su parte el gobernador del Estado, Javier Corral, tiene agendada una reunión en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.El fiscal comentó que de manera oficial la dependencia a su cargo no ha sido notificada de las operaciones de la Policía Militar en Chihuahua, debido a que no se han dado reuniones de coordinación las instancias estatales. Recalcó que lo más benéfico sería que se diera la colaboración entre instancias debido a que la Fiscalía puede aportar información útil.Respecto a las competencias de cada instancia, expuso que la labor de las Fuerzas Armadas es muy importante para la entidad, pero hay delitos que al ser del fuero común deben ser atendidos por la instancia estatal, lo que hace necesario que se tenga la relación con los activos que se encuentran en la entidad.Apuntó que la presencia de los activos militares se tiene reportada o se ha mencionado que estará en las regiones de la entidad, pero la distribución ha sido acorde con las regiones en donde la milicia tiene instalaciones, como son los municipios de Cuauhtémoc, Ojinaga y Juárez, salvo el caso de Urique.El lunes la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, comentó que en el caso de la capital del país no se tenían reportes o avisos del patrullaje de las fuerzas militares.Sobre la reunión que sostendrán el gobernador y el secretario de Seguridad Pública, el fiscal dijo no estar enterado.

