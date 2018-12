Chihuahua— El Congreso del Estado detectó anomalías en el gasto de 10 municipios y de un fideicomiso de becas por pagos irregulares, sobreejercicios y demás durante el ejercicio fiscal 2017, pero sólo ordenó interponer denuncia penal en contra del exalcalde de Ahumada, Luis Marcelo López Ruíz, quien llegó a ese encargo en 2016 con las siglas de Movimiento Ciudadano (MC).Así lo determinaron los diputados al votar las cuentas públicas enviadas por la Auditoría Superior del Estado, cuyo órgano se encargará de iniciar los procedimientos de sanción.La redacción de los dictámenes especificó el procedimiento administrativo para la mayoría y sólo en Ahumada definió un seguimiento penal, sin embargo, el diputado de Morena y presidente de la comisión de Fiscalización, Miguel Colunga, aseguró que no exime de interponer denuncia ante Fiscalía General en caso de encontrarse elementos.Para la diputada del PAN y también integrante de esa comisión fiscalizadora, Rocío González, la redacción de los dictámenes especifican sólo una sanción administrativa y condenó que así se hayan presentado, pues limita a la Auditoría en caso de que existan elementos para seguir una sanción penal o civil.Anteriormente había dicho que el Congreso no puede precisar el tipo de denuncia a presentarse, sino sólo establecer que hay datos para iniciar procesos sancionatorios.En el caso específico de Ahumada, se tiene un sobreejercicio de 12.8 millones en el pago de nóminas, sueldos, compensaciones y aguinaldos; es decir, que el Ayuntamiento tenía presupuestado 27 millones a ese rubro, y gastó casi 40.También fue detectado que en 2017 gastó 5.6 millones de más en el concepto de materiales y suministros, y tiene un faltante comprobable por 1.4 millones. Mientras que en obra pública contrató de forma ilegal a empresas para pavimentación por 621 mil pesos.Asimismo metió en la nómina y realizó pagos por 191 mil pesos en total a Francisco García Ruíz como velador del DIF, a Jessica Viviana López como empleada en el Ichea, y a Brenda Lizeth García López en Deporte, lo cual se consideró irregular al ser todos ellos familiares del alcalde.Para la cuenta pública de Aldama, se ordenó procedimiento administrativo por la contratación de la cuñada de una regidora para desempeñarse como Tesorera Municipal.En la del municipio de Coronado encontraron que se eliminó un rezago de predial en favor del alcalde Héctor Roacho, sus hermanos y abuela por un monto total de 55 mil pesos. También se detectaron pagos a familiares del presidente y del síndico como empleados municipales.La cuenta de El Tule estableció proceso administrativo contra exfuncionarios por existir una diferencia de 263 mil pesos en la remodelación del auditorio municipal; mientras que en Ignacio Zaragoza se busca proceder por existir una diferencia de 4 millones entre el presupuesto asignado a remuneraciones y el ejercido.En el municipio de Nonoava se ordenó sanción por haber retenido de manera irregular 766 mil pesos en Impuesto Sobre la Renta y no reportarlo al fisco. En tanto que en Nuevo Casas Grandes se omitió una licitación por 2 millones de pesos para una clínica médica, así como sobregasto en pavimentación por más de un millón y medio.De igual forma, en Rosario hubo diferencia de un millón de pesos en remuneraciones; en San Francisco de Borja ascendió a un millón 200 mil en ese mismo concepto y en Riva Palacio se erogaron más de medio millón de pesos en sueldos de un auxiliar de Cultura, jefe de obras, operador de maquinaria y chofer, todos parientes del alcalde.Finalmente los diputados avalaron pedir sanción administrativa contra el extitular del Fideicomiso Programa Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, por aplicar irregularmente 221 mil pesos al mantenimiento de sus instalaciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.