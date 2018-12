Detectan un brote de sarna en la sierra

Chihuahua— Un total de 36 casos de escabiosis –sarna– se han presentado en un albergue para niños ubicado en la cabecera municipal de Guachochi aunque se han detectado otros casos aislados, confirmó ayer el encargado de Epidemiología de los Servicios de Salud, Gumaro Barrios.Dijo que los menores afectados ya han recibido tratamiento y aunque algunos están en remisión, otros continúan bajo vigilancia médica.“Este año en un albergue se han identificado 36 niños con el padecimiento; se han encontrado otros en la comunidad pero como brote, sólo fue en el albergue.“Hay diferentes momentos en la enfermedad, algunos pacientes ya están en remisión pero hay gente que aún tiene el problema, ya tienen medicamento y en lo que unos van saliendo otros continúan”.Barrios señaló que los albergues son espacios propicios, para el desarrollo de la enfermedad debido –principalmente– al hacinamiento en el que viven los menores y a las escasas medidas higiénicas que se tienen de manera general.“La higiene tiene mucho que ver, con eso mejoran mucho los pacientes; sin embargo también es necesario el tratamiento médico que, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, puede durar alrededor de 10 días. Es el período promedio de control, si es sencillo en 10 días mejoran y si no, se tiene que prolongar el tratamiento”, dijo.Respecto a la necesidad de “aislar” a los pacientes con sarna, Barrios indicó que es lo “ideal”, sin embargo, en un sitio como los albergues es prácticamente imposible.De acuerdo con los expertos, la escabiosis es causada por el ácaro “Sarcoptes scabiei’, un parásito humano que vive en túneles que excava en el estrato córneo de la piel. Esta enfermedad se transmite fácilmente de una persona a otra por contacto físico; es probable que la transmisión también ocurra a través de animales y objetos inanimados.El factor de riesgo más importante son las situaciones de hacinamiento (colegios, refugios, barracas militares y algunos hogares).Las infestaciones ocurren en todo el mundo. Los pacientes que viven en climas templados pueden desarrollar pequeñas pápulas eritematosas con algunos túneles.Según estadísticas de los Servicios de Salud en el Estado, Juárez y Chihuahua son los municipios donde hay más casos de sarna. Un total de 823 casos nuevos de escabiosis o sarna se han registrado en 8 municipios en lo que va del 2018, siendo Juárez el de mayor incidencia con 328 casos, seguido por Guachochi con 188 y Chihuahua con 175.De acuerdo con esa dependencia, en el 2017 se registraron 782 lo que significa un incremento del 5 por ciento aunque el 2018 aún no concluye.A los tres municipios antes mencionados, se suman Bocoyna (43), Cuauhtémoc (29), Batopilas (26), Jiménez (17) y Urique (17). De estas entidades, las que presentan un incremento porcentual mayor son: Batopilas, Urique, Bocoyna y Jiménez con 271.4, 88.9, 65.4 y 54.5 por ciento respectivamente.Si una persona no ha sido infectada con sarna, los síntomas aparecen aproximadamente de 4 a 6 semanas después de la infección. Si ha sido infectada con sarna antes, comenzará a experimentar síntomas al cabo de 1 a 4 días después de la infección, debido a la exposición previa a la sarna.¿Qué es?• Es una enfermedad infeccionsa de la piel causada por el parásito ‘Sarcoptes Scabiei’• Es muy contagiosa y causa un picor generalizado¿Cómo se contrae?• El ácaro deposita los huevos en pequeños orificios de la pielSíntomas• Picazón persistente que empeora por la noche• Una madriguera de ácaros, a menudo en forma de zigzag o patrón de ‘S’• Lesiones como nódulos marrones, erupciones o irritaciones como espinillasZonas del cuerpo donde se concentra• Cabeza• Axilas• Pecho• Manos• Pies¿Quién puedecontraerla?• Personas• Animales, sin embargo el contagio entre animales y humanos no es posibleTratamiento:• Acudir al médico• Ailar toda la ropa, sábanas y toallas con las que se haya podido tener contacto y lavar a 60oC (140oF)

