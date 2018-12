Estatales tienen años sin practicar tiro

La mayoría de los policías de la Comisión Estatal de Seguridad hace años que no tienen prácticas de tiro, aseguraron varios agentes.“No hay una actualización general, los únicos que de vez en cuando practican tiro son los de los grupos especiales, o los “apalabrados”, la gente de tropa tenemos años que no hacemos prácticas de tiro, es más, hay compañeros que ni siquiera conocen el 'stand' de tiro”, aseguró uno de los policías.Otro de los agentes cuestionados al respecto dijo: “Yo desde que estaba en la academia no he vuelto a hacer una práctica de tiro en la corporación, he practicado en la sierra, cuando andamos en algún operativo, pero esto no es muy frecuente, además es caro, porque el parque que utilizo no me lo reponen, yo lo tengo que comprar”.“Aquí en la CES ya no hay capacitación para la tropa, nos tienen olvidados, no nos dan parque, tenemos años que no nos surten de balas, las que traemos la mayoría de nosotros las tuvimos que comprar”, aseguró uno de los agentes.Asimismo comentaron que hace unos años a una parte del personal de la CES les practicaron unos exámenes, solo para cumplir con el requisito del Sistema Nacional de Seguridad.“Mandaron a unos cuantos al examen que le dicen las siete habilidades y ahí les tocó hacer practica de tiro, pero después de eso jamás han vuelto a tener otra práctica”, comentó uno de los policías.Las siete habilidades básicas policiales son: acondicionamiento físico, defensa policial, detención y conducción de indiciados, manejo del bastón PR-24, armamento y tiro policial, operación de equipos de radiocomunicación y conducción de vehículos policiales.“Nos hace falta hacer más prácticas de tiro. Los policías al igual que en todos los trabajos requerimos actualización, pero aquí en la CES las cosas no funcionan de esa manera”, dijo uno de los policías.