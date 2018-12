Mediocre y convenenciero proyecto de gasto: Morena

Chihuahua— El proyecto de presupuesto para 2019 del Gobierno del Estado es mediocre y convenenciero, condenó el coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga, al asegurar que se plantea un 22 por ciento en reducción de obra pública y un aumento al gasto de seguridad, sin garantizar resultados“No queda claro de qué forma los recursos ayudarán a mejorar la seguridad, porque el gobernador incluso adelantó que no va colaborar con el Gobierno federal en la estrategia de pacificación”, precisó el legislador.Aseguró que Corral no prioriza de manera correcta, quiere ir solo en seguridad “y los recursos no se aplicarán de forma efectiva, además la obra pública es fundamental y necesitamos empatar más recursos con el Gobierno federal”, agregó.La lógica de Corral es reducir, enfatizó, para que no existan señalamientos por subejercicios, “antes que hacer su trabajo prefiere evitar hacerlo estamos en contra de ese planteamiento mediocre y convenenciero”.Colunga Martínez añadió que pedir un aumento de 48 por ciento en seguridad sin plantear colaboración con los tres niveles de gobierno es cuestionable.“El problema es la inoperancia, no los recursos, en dos años de Gobierno no se nos ha mostrado un plan de seguridad que dé resultados y antes que buscar colaborar se empeñan en ir solos contra los delincuentes, pese a que sumando esfuerzos seremos más efectivos”, apuntó Colunga.El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena reiteró que el presupuesto se revisará a detalle antes de someterse a votación en el pleno.“Queremos platicar y armonizar los presupuestos, somos conscientes que se requiere inversión en seguridad pero no sólo de dinero, sino de tiempo, esfuerzo y sobre todo compromiso.“Es importante que Corral estudie los planteamientos a nivel nacional que el Presidente de la República está haciendo, son problemáticas que vive nuestro estado y debe cumplir su palabra: la seguridad es un campo de neutralidad política”, manifestó.Miguen Colunga también criticó que las áreas de salud y educación tengan incrementos menores al presupuesto de seguridad, de menos de 10 y 5 por ciento respectivamente, “y es aquí justamente donde vemos una lógica que no funciona”.