Ciudad Juárez— El diputado local de Morena Gustavo de la Rosa Hickerson aseguró que está en contra de la militarización de la ciudad que continuará en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que llevará las inconformidades hasta donde se pueda.Sin embargo propuso que si hay un mando civil al frente del Ejército o la Guardia Nacional, cambiará la actitud de la tropa.“No sólo me preocupa la situación de la militarización, estoy activando en contra de ello. No sólo me preocupa, aunque me corran del país”, dijo consultado ayer sobre el Plan para la Paz y la Seguridad anunciado por AMLO.De la Rosa Hickerson, ex visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es uno de los más fervientes activistas contra la militarización del país, principalmente en la frontera.En septiembre pasado asumió como diputado local de Morena por el séptimo distrito ubicado en esta ciudad.“Yo he expresado mis posiciones. Yo conocí todo esto, no es lo mismo la tropa de combate que las policías militares y navales, son lógicas diferentes”, expuso.“Júrelo que ya me opuse en el Congreso, ya lo publiqué en periódicos nacionales, me junté con defensores de derechos humanos de tipo nacional e internacional, y júrelo que yo sí me opongo y me activo”, aseveró.No obstante, el morenista, quien guarda parentesco con el delegado en Chihuahua del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, insistió en que no fue el Ejército el que acumuló más denuncias contra los derechos humanos aquí en la frontera durante la guerra contra el narcotráfico que implementó el expresidente Felipe Calderón.“El sector más violatorio de derechos humanos fue la Policía municipal cuando tuvo de mando a Leyzaola, lograron en un solo año realmente violaciones por cien mil gentes; el Ejército en un año acumuló violaciones por 6 mil o 7 mil, y la Policía Federal por 300 o 400 casos”, mencionó.“Y a mí me preocupa y además lo he expresado y me he opuesto con mucha insistencia al mando militar. Yo sé que el problema con el mando militar es que sí son muy eficaces cuando ordenan a favor, pero cuando ordenan en contra también lo son”.Dijo que muchos policías vienen del Ejército, pero cuando los cambias de dinámica, de política y de mando, cambian las conductas.