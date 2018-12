Chihuahua— La administración estatal no tiene recursos para pagar la siguiente nómina, declaró ayer el gobernador Javier Corral, por lo que pidió un adelanto de las participaciones federales correspondientes a enero.Explicó que la situación económica de Chihuahua es muy difícil y se tienen que buscar herramientas para cumplir con los compromisos de fin de año.El mandatario dijo que viajará esta semana a la Ciudad de México para gestionar más recursos para el estado.La semana pasada Corral informó que el Gobierno tendrá que recurrir a un crédito de corto plazo para cerrar el año, pero ante la situación económica de la entidad solamente es posible acceder a un crédito de unos mil 200 millones de pesos.En el 2016 el Estado pidió un préstamo a corto plazo para cerrar el año y lo mismo hizo el año pasado.Corral Jurado afirmó que la administración saliente de Enrique Peña Nieto no entregó los 400 millones de pesos que había prometido al Estado a través del Fortamin para ayudar con el cierre del año, por lo que tendrán que acudir al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle recursos y poder cubrir la nómina de diciembre y el aguinaldo.El gobernador adelantó que se reunirá con López Obrador para buscar por lo menos 900 millones de pesos de un adelanto de las participaciones del 2019.Luego de que Corral advirtió que el Gobierno no tiene para la nómina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42 demandó una explicación a la Secretaría de Educación, mientras que sindicalizados del Gobierno acudieron a las instalaciones de la organización para pedir información sobre la situación.Carlos Terrazas, vocero del SNTE, expuso que la noticia generó incertidumbre entre los maestros.Empleados del Estado se dijeron preocupados ante la posibilidad de que no se les deposite la próxima quincena, por lo que acudieron a las oficinas del Sindicato de Trabajadores del Estado para buscar una explicación de la situación financiera del Gobierno.Dijeron que aunque ya se les depositó la primera parte del aguinaldo, será hasta el próximo 14 de diciembre cuando se les debe pagar la segunda parte de esta prestación.“Ya nos depositaron la mitad del aguinaldo en esta quincena que nos acaban de pagar, se supone que en la próxima quincena nos debe de llegar el pago normal y la segunda parte del aguinaldo, pero ahorita la raza está preocupada por las declaraciones que dio Corral”, comentaron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.Los trabajadores indicaron que existe incertidumbre respecto al tema.“Nos pueden dejar sin descanso, no darnos patrullas ni uniformes, traernos de un lado a otro, pero que no nos paguen, eso sí nos pega. Hemos aguantado otras cosas, pero el golpe en el bolsillo no lo vamos a tolerar”, aseguraron. (O. Chávez / D. Alvídrez /El Diario)

