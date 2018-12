No pueden pagar nómina... piden aumento para 2019

Apesar de los recortes de personal y el anuncio de que no hay fondos para pagar la nómina de fin de año, Javier Corral busca un aumento en las remuneraciones y compensaciones de la burocracia transitoria, es decir, de todos aquellos servidores públicos que como el gobernador y los secretarios de estado cambian en cada administración.En contraste, para el personal de carácter permanente se contempla una reducción de remuneraciones, de acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos 2019 enviada al Congreso del Estado.La clasificación por partida genérica, parte del desglose del presupuesto, muestra que para el ejercicio del próximo año se contempla una disminución de los recursos destinados al pago del personal permanente, ya que se presupuestaron tres mil 590 millones de pesos, más de 51 millones de pesos de reducción en comparación con el 2018.El recorte está inscrito tras los despidos que este año realizó el Gobierno del estado de Chihuahua.La disminución de los recursos para el pago de personal permanente no corresponde a la situación que tendrán en 2019 los empleados de gobierno que fueron contratados de manera eventual.Para los eventuales, el ejercicio presupuestal de 2019 prevé un aumento de más de 84 millones de pesos para el pago de sueldos y honorarios de los burócratas eventuales.Dentro de la partida de servicios personales, que incluye salarios de eventuales y permanentes, existe una partida de “remuneraciones adicionales y especiales” que contempla las compensaciones, es decir, los pagos mensuales hechos a funcionarios de primer nivel de la burocracia estatal.Este año, por ejemplo, la compensación mensual del gobernador Corral asciende a 115 mil 880 pesos. Mientras que los secretarios de estado perciben mensualmente de 80 mil 570 pesos.Las compensaciones, de acuerdo a lo presupuestado, sumarán mil 441 millones de pesos. En 2018, el rubro fue de mil 263 millones.Las primas por años de servicios prestados, una gratificación que se da a los burócratas de carácter permanente, tendrá una rebaja de casi 40 millones de pesos respecto del año anterior, para ubicarse en 862 millones 112 mil 399 pesos.El aumento en las compensaciones y sueldos de trabajadores eventuales del presupuesto se contempló antes de que el gobernador declarara que en este momento no existen recursos para pagar la siguiente nómina, por lo que se veía obligado a solicitar un adelanto de las participaciones federales, a fin de cumplir con los compromisos de fin de año.A la baja: 2019 2018Personal permanente 3 mil 590 mdp 3 mil 641 mdpAl alza:Compensaciones 1,441 mdp 1,263 mdpa temporalesFuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.