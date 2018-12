Chihuahua.- Han pasado más de 30 días desde que Silveria, una mujer tarahumara, fue encontrada en Navojoa, tirada en la calle y dormida en la intemperie.Silveria Nuñez Palma tiene 24 años, desde hace un mes se encuentra varada en Sonora, no ha podido regresar a su comunidad; pitorreal, un poblado del municipio de Bocoyna.Una samaritana de Navojoa fue quien encontró y ayudó a la mujer indígena, la trasladó a la comandancia de ese municipio, donde por unos días se le brindó cuidado y protección.Posteriormente fue canalizada al DIF municipal de Navojoa, donde se percataron que presentaba indicios de padecimiento de algún trastorno mental, por lo que fue trasladada hasta Hermosillo Sonora, a un hospital psiquiátrico.Ahí pasó 21 días, tiempo que duró su tratamiento, al finalizar, la Teniente y coordinadora de prevención del delito en Navojoa, Yazmin Hernández, quien la rescató desde un inicio de dormir las heladas noches en la intemperie, fue asignada a resguardarla para su mayor seguridad.Yazmin Hernández es Teniente de la Policía Municipal de Navojoa, por voluntad propia ha cuidado y procurado a Silveria.El caso se dirigió al DIF de Bocoyna, institución encargada de velar por la mujer, sin embargo, dijeron que no podían recibir a la rarámuri, debido a que no hay espacio para albergarla.La misma falta de capacidad ocurrió con una Fundación Tarahumara en Creel, donde únicamente les dijeron que pidieran ayuda a la Comisión de Pueblos Indígenas.Por si fuera poco, se ha presentado lo ocurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Chihuahua y Sonora, donde no ha existido alguna respuesta.“¿Cómo es posible que los funcionarios públicos y supuestas fundaciones nada puedan hacer por ayudar a una indígena tarahumara a llegar con su familia”, comentó la inconforme.El único apoyo que ha tenido Silveria ha sido el del presidente municipal de Chinipas y su esposa, quienes atendieron la situación personalmente y otorgaron orientación para algunas acciones.La mujer Rarámuri radica actualmente en un albergue de Navojoa, ubicado en las calles No Reelección y Jalisco de la colonia Juárez, donde se encuentra resguardada.Comenta que en su hogar la espera su madre de nombre Pascualita Palma, su hermano Arturo, su hija Paula y su esposo Martín Rivas.Yazmin Hernández, quien desde un inicio rescató y ha ayudado diariamente a Silveria, finalizó con el siguiente mensaje:“Yo quisiera que las dependencias tuvieran más humanidad, que no hagan tanto protocolo para ayudar a una persona, que nos unamos los estados para ayudar a las personas que más lo necesitan, como los indígenas”Cualquier información que pueda ayudar a que Silveria Nuñez regrese a su hogar puede reportarse al 642-157-70-38, con Yasmin Hernández.

