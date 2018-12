Fiscalía, sin pistas de enfermeros desaparecidos en Parral

A casi siete meses que desaparecieron cuatro enfermeros en Parral, tres mujeres y un hombre, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado ubicarlos.Los desaparecidos son: Sigrid Kassandra Díaz Huerta, de 21 años de edad; Mayra Guadalupe Mendoza Adame, de 21; Oswaldo Galván Rodríguez, de 22, originarios de Jiménez, y Merary Muñoz Lozano, de 18 años, oriunda de Balleza.Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía, al menos con dos de las víctimas, está relacionada con la detención de "La Pamy", ocurrida el 28 de septiembre pasado, bajo los cargos de trata de personas en calidad de explotación sexual y prostitución ajena.Archivos periodísticos indican que el 27 de Mayo, Mayra Guadalupe no regresó a la casa donde vívía con Sigrid Kassandra y Oswaldo.Dos días después, un comando armado ingresó al domicilio donde vivían Sigrid y Oswaldo, en la colonia Kennedy y se los llevó, según se publicó en las redes sociales.El mismo día que se ausentó Mayra, también desapareció Merary Muñoz Lozano, de 18 años, pero el caso se dio a conocer posteriormente.La Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo conocimiento de la desaparición de las cuatro personas e inició las investigaciones correspondientes.Una fuente de la FGE informó que los investigadores han reunido una serie de evidencias como declaraciones de testigos, fotografías, pero hasta hoy los cuatro enfermeros siguen sin ser ubicados.La Policía ha realizado rastreos en diferentes puntos de la zona sur, pero no han tenido resultados.La investigación de las cuatro personas la tiene la Fiscalía Especial de la Mujer.

