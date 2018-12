Chihuahua– La Policía Militar llegó a Cuauhtémoc para ocuparse de la vigilancia de la región, luego de que agentes estatales habían arrestado a los polimunicipales y un juez había ordenado que fueran restituidos en medio de un conflicto entre el Estado y el alcalde Carlos Tena Nevárez.El presidente municipal declaró que en su visita de hace unos días a la Ciudad de México, cuando logró hablar con funcionarios apegados al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo resultados mejores a los esperados.Tena Nevárez afirmó que hoy serán anunciados oficialmente los cambios respecto a la situación de la seguridad en el municipio.Además confirmó que desde ayer llegaron las fuerzas armadas que se ocuparán del patrullaje, lo que calificó como una buena noticia.Los uniformados, dijo, forman parte de las Fuerzas de Pacificación y serán reconocidas por las siglas PM correspondientes a Policía Militar.El alcalde declaró la semana pasada que sostendría una reunión con el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para pedir que lo antes posible llegue a Cuauhtémoc la Gendarmería Nacional anunciada por el nuevo Gobierno federal, debido a que no existe confianza respecto a las autoridades estatales.Agregó que la forma en que irrumpió la Policía Estatal en las instalaciones municipales solamente demuestra la forma en que opera esa corporación, la cual impuso un mando único integrado por cuatro personas que cuando hay hechos violentos no salen a los operativos.Tena Nevárez había dicho que mientras se concreta la llegada de la Gendarmería, pediría la llegada de elementos militares para encargarse de la seguridad, y precisó que no tiene interés en pedir la presencia de agentes federales, ya que esto no ayudaría a mejorar la situación.Ayer el alcalde declaró que en su estadía en la Ciudad de México tuvo mejores resultados a los esperados, pero que se darán a conocer este día ante los medios de comunicación en Cuauhtémoc. “Gracias a Dios empezaron desde hoy”, expresó el alcalde ayer.Las relaciones entre la instancia estatal y el Municipio se resquebrajaron la semana pasada con la detención de once agentes municipales, quienes quedaron presos por no contar con el permiso de portación de armas, según la Fiscalía General del Estado.Sin embargo, los municipales fueron reinstalados por orden del juez, aunque sin armamento. Tena declaró que le preocupaba su seguridad personal y responsabilizó de lo que le pudiera ocurrir al comisionado de Seguridad Pública, Óscar Aparicio Avendaño y al Gobierno del Estado en sí.

