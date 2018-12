Chihuahua.- Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra de once elementos de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc y su Director Administrativo, detenidos por los delitos de Portación Ilegal de Armas de Fuego y Desobediencia y Resistencia de Particulares.En audiencia llevada por medio de videoconferencia y presidida por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Jorge Napoleón Raya, la autoridad ministerial expuso los argumentos incriminatorios contenidos en la carpeta de investigación.La detención de los imputados a cargo de oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad, se efectuó el pasado miércoles 28 de noviembre, en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.El ministerio público, detalló las pruebas que sustentan el acto ilícito que se les atribuye a los imputados, cuya detención derivo de la revisión efectuada por la CES para determinar si contaban con el porte de arma o bien, si estaba vigente de acuerdo a lo que establece la licencia colectiva 166 expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional al titular de la Fiscalía General del Estado Cesar Augusto Peniche Espejel.Durante la inspección se detectaron anomalías, hecho por el cual se detuvo a los policías municipales junto con el Director Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, siendo éste último quien se ostentaba como Director de Policía y Tránsito de Cuauhtémoc e indebidamente autorizó a los elementos el porte de arma, motivo por el cual también se le formuló imputación por Usurpación de Funciones.El próximo miércoles 05 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso dado que los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional para que les fuera resuelta su situación jurídica.A los imputados les fueron impuestas medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, como lo son: no salir del país sin la autorización debida por la autoridad judicial y acudir cada vez que sean requeridos durante el proceso.

