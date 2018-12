Rinde protesta nuevo auditor del Estado

Chihuahua.- Héctor Acosta Félix, afirmó que no será un auditor a modo para el gobierno en turno y dijo no tener compromisos para “tapar” irregularidades en el gasto público, al indicar que su nombramiento está precedido de un proceso en el que participaron varios aspirantes y que una comisión especial ajena a los poderes del estado se encargó de su designación.Expresó que habrá de realizar su trabajo en apego a la legalidad y tendrá como bandera el combate a la corrupción que se ha mantenido en los últimos años e indicó que la lucha será en todos los sentidos sin distingo de partidos ni colores.En este sentido, Acosta Félix, quien hasta el pasado martes ocupó la titularidad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cargo al que renunció ese mismo día, expresó que viene precedido de un proceso inédito en el que nueve especialistas ajenos al gobierno, se encargaron de entrevistar a los aspirantes a ocupar dicho cargo y fueron ellos quienes eligieron la terna final y posteriormente los diputados emitieron su voto.Dijo, que contó con el apoyo de la mayor parte de los grupos parlamentarios representados en el Congreso local, lo que le permitió obtener 26 votos de los 33 disponibles, lo cual es una clara muestra de que no tiene compromisos políticos con nadie.De igual modo, destacó la necesidad se seguir parámetros en materia anticorrupción que ya se tienen a nivel federal lo que implica despolitizar el proceso de fiscalización, para que no sean los diputados, que a final de cuentas representan a partidos políticos, los que dictaminen las cuentas, al señalar que ese procedimiento debe ser cosa del pasado.Héctor Acosta Félix, iniciará de “cero” en la Auditoría Superior del Estado, toda vez que el ejercicio fiscal 2018 ya quedó debidamente fiscalizado, por su antecesor Armando Valenzuela Beltrán, quien dejó el cargo que ocupó de manera interina como encargado del despacho, ante la destitución de Ignacio Rodríguez.Con esto, tendrá bajo su responsabilidad la fiscalización de los próximos siete años, periodo para el cual fue electo y que le tocará la segunda parte del gobierno de Javier Corral Jurado y los primeros cuatro años de la próxima administración estatal.

