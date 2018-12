Cuauhtémoc— Los once policías municipales de Cuauhtémoc y su director, Efrén Peñaflores Rodríguez, fueron reinstalados en sus funciones, tras la ordenanza del juez de control Jorge Napoleón Raya Valdez, debido que el Ministerio Público presentó a destiempo la solicitud de la suspensión temporal del cargo de los imputados.Lo anterior ocurrió durante la audiencia de Formulación de Imputación, celebrada el pasado sábado.El juez y el MP entraron en controversia luego de que el representante de la Fiscalía alegó que lo dejó en estado de indefensión al no permitirle la palabra después de preguntarle a la defensa si estaba de acuerdo. Molesto, el agente del Ministerio Público dijo que esperaba les diera la oportunidad de nuevo para presentar la solicitud.El juez destacó que se tomó en consideración que los elementos policiacos no tienen antecedentes penales y que son ciudadanos con un oficio o modo de vida.En ese sentido, la solicitud del MP de la suspensión temporal, afectaba el modo honesto de vida, con el cual daban sustento a sus familias, señaló el juez.Agregó que ante esta valoración, así sea meramente superficial de los antecedentes, pareciera que no alcanza para determinar en un momento dado que los agentes deben ser suspendidos en perjuicio de que en otro momento procesal el fiscal pudiese insistir.El juzgador añadió que suponiendo que se imponga esa suspensión temporal, en nada ayuda a los propósitos de que enfrenten el proceso; pero además, no se quiere generar daños colaterales en el sustento que los agentes proporcionan a sus familias.Sobre la medida cautelar, Raya Valdés señaló que desde un inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público indicó que una vez que se hace la revisión, por razones de seguridad trasladan a los imputados a Chihuahua capital, expresión a la que llamó gratuita, porque no les dijo a qué se refiere, qué riesgo había, y por qué no los presentaron ante un juez en Cuauhtémoc.Expuso que en esa consideración las penas a imponer deberán ser analizadas en un juicio previo.El juez informó a los imputados que no pueden salir del país, pero dejó abierta esta posibilidad, dado que les mencionó que en caso de tener esa necesidad de viajar, deben notificarlo al Ministerio Publico y al Tribunal.Cabe mencionar que el agente del Ministerio Público intentó llamar la atención del juez en dos ocasiones para pedirle que resolviera sobre la medida cautelar de la suspensión temporal del cargo.En ese momento el juzgador se dirigió a la defensa para preguntarle si estaba de acuerdo con lo que pedía el MP, pero le respondió que el punto ya había quedado resuelto, y no había razón para sustentar esa petición que, en todo caso, resultaba extemporánea. No hubo más manifestaciones; el juez resolvió y le dio la razón a la defensa al mencionar que la representación social no hizo su solicitud a tiempo.