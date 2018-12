Chihuahua.- El dirigente estatal y diputado del PRI, Omar Bazán, sostuvo que a pesar de que durante 2018 Chihuahua obtuvo la mayor cantidad de ingresos de libre disposición en los últimos cinco años, 5 mil 200 millones de pesos, incluso mayores que en la pasada administración, es lamentable el estancamiento de la inversión pública estatal.El panorama es delicado pues además el programa de austeridad de Javier Corral también ha fallado y “vemos cómo el gasto de operación sigue incrementándose de manera exponencial, no encontramos inversión pública, los programas sociales son aplicados con total discrecionalidad y aumenta la promoción personal del gobernador”, sostuvo el legislador.Dijo que en el manejo de la deuda se debe estar muy atentos porque es evidente el error de Javier Corral en sus reestructuras y “hoy tenemos un problema aún más grave que el que dejó la pasada administración y ciertamente la situación de los mercados financieros no es la idónea actualmente”.El diputado priista recordó que durante 2017 el gobierno de Javier Corral destinó más de 4 mil 500 millones de pesos en gasto de operación, cuando habían sido aprobados para inversión pública.Si bien intentaron sustentarlo en el articulado del Presupuesto de Egresos, claramente rompió con la intencionalidad por el que fue aprobado ese recurso por parte el Congreso del Estado por lo que debemos evitar situaciones tramposas en la administración del recurso, expuso.Al analizar la cuenta pública 2017, como los criterios presentados para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2019, podemos ver el mal uso y aplicación de los recursos por parte de esta administración, señaló Bazán Flores.Dijo que en términos generales, los ingresos totales de 2018 se estimaron por 65 mil 644 millones de pesos, cifra mayor en 7 mil 504 mdp que lo recaudado en 2017 (58 mil 140 mdp), es decir un aumento del 8 por ciento, en términos reales.Para 2019 se contemplan ingresos por 69 mil 628 mdp y Egresos por 72 mil 217 mdp, un déficit de 2 mil 600 millones de pesos aproximadamente, lo que es preocupante y demuestra el errático manejo de las finanzas estatales.Omar Bazán reiteró que "los legisladores debemos estar muy atentos en lo que proyecta el Ejecutivo para 2019, porque lo que hemos visto hasta ahora en el gobierno de Javier Corral son errores en reestructuración de la deuda, alza en gastos de operación y en consecuencia estancamiento de la inversión pública".Por el bien de Chihuahua, apuntó, es imprescindible que haya consenso entre las fuerzas políticas y el gobierno estatal, “urge darle forma a una mesa de diálogo para encontrar soluciones y no salidas fáciles como la de culpar de todo a la pasada administración”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.