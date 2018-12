Estado gasta de más, y lo seguirá haciendo

Ciudad Juárez— Este año el Estado terminará con un déficit presupuestal mayor al proyectado y además ya está planeando que en 2019 presentará un hueco fiscal similar, lo que lo obliga a contratar más deuda.Chihuahua cerrará el 2018 con un déficit de 2 mil 745 millones de pesos, cifra superior en seis millones al monto calculado por el Gobierno estatal en el paquete económico de este año.La Secretaría de Hacienda de Chihua-hua atribuyó el aumento a la insuficiencia de recursos enviados desde la Federación, lo que, dijo, impactó negativamente en los ingresos contemplados inicialmente.“La administración estatal señala en su proyecto que, a pesar de los esfuerzos realizados en 2018 para reducir su gasto corriente, aún persiste el déficit estructural, derivado de aportaciones insuficientes por parte de la Federación en materia de educación y salud”, indicó Hacienda en un comunicado.La proyección del gobierno chihuahuense era que para el 2018 el déficit fuera de 2 mil 739 millones de pesos, debido a ingresos por 64 mil 110 millones 488 mil 361 pesos y 66 mil 850 millones 247 mil 879 pesos de gasto. Mientras que en 2017, el déficit alcanzó los 3 mil 599 millones de pesos.En el paquete económico entregado al Congreso el viernes por la noche se contempló que para el 2019 la entidad presentará un déficit presupuestal por 2 mil 588 millones de pesos."El proyecto contempla un ingreso de 69 mil 628 millones 474 mil 850 pesos durante 2019, donde se incluyen ingresos propios, participaciones y aportaciones federales; el egreso se estimó en 72 mil 216 millones 669 mil 688 pesos", precisó el comunicado difundido tras la entrega del paquete económico, que será analizado primero en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso estatal.Las cantidades de ingresos y egresos, abundó la dependencia, significan un aumento real del 4 por ciento, considerando ya la inflación de este año.En el cálculo de los ingresos, que dependen en buena medida de las transferencias federales, todavía se desconoce a detalle la cantidad que recibirá la entidad en el presupuesto nacional del próximo año."Por tratarse del primer año de la administración federal, el Presupuesto de Egresos de la Federación no ha sido aprobado por el Poder Legislativo Federal, por lo que se desconoce de manera exacta las partidas federales que recibiría el Estado, particularmente en lo relativo a inversión pública federal", abundó el boletín.En términos nominales, tanto el Ingreso como el Egreso tendrán un incremento del 8 por ciento, o de un 4 por ciento de incremento en términos reales, es decir, descontado el efecto inflacionario de 2018.En días pasados, el gobernador Javier Corral reconoció que la operación de reestructura 10 créditos bancarios por 20.4 mil millones de pesos no tuvo el efecto esperado, debido al aumento en las tasas de interés. Además, el mandatario anunció que se buscaría la contratación de un nuevo crédito de corto plazo para cumplir con las obligaciones de fin de año.Además del paquete económico, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, entregó a la Oficialía de Partes del Congreso un nuevo plan para refinanciamiento de la deuda pública."Se entregó un proyecto legislativo para reestructurar la totalidad de la deuda pública del Estado, cuyo monto es de 48 mil 855 millones de pesos al corte del 30 de noviembre de 2018, que incluye créditos bancarios, emisiones bursátiles y bonos 'Cupón cero'", precisó el boletín.La cifra difundida por Hacienda no contempla dos créditos de la Comisión Estatal de Vivienda, de la que el Estado es deudor solidario por 461 millones de pesos, y otros pasivos por 5 mil 637 millones de pesos.Con la reestructura se beneficiará a las siguientes dos administraciones, pues se espera sea más sustancial la reducción del pago de intereses, por los diferentes instrumentos de deuda.(Diferencia entre ingresos y egresos)2017 3,599 mdp2018 2,745 mdp2019 2,588 mdp*Fuente: Secretaría de Hacienda* Proyectado en el paquete económico 2019, sujeto a cambios

