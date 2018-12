Chihuahua— La menor miembro del grupo criminal “Los Aztecas”, Gladis P.M., de 16 años, sí disparó contra los ministeriales y mintió al asegurar que estaba embarazada; esto lo hizo para evitar que los agentes la golpearan o maltrataran al momento de su detención.La menor, quien participó activamente en el enfrentamiento entre “Aztecas” y ministeriales el martes en la colonia Granjas, fue sometida a la prueba de rodizonato de sodio resultando positiva con plomo y bario en ambas manos, lo cual significa que manipuló armas de fuego.Gladis P.M. llegó a la audiencia privada celebrada antier luego de haber sido revisada por el médico del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) y también por personal de la Fiscalía. Las revisiones no arrojaron datos que confirmaran su supuesto embarazo.El Tribunal de Justicia Para Adolescentes pidió que se velara por su integridad física y psicológica, ya que se encuentra en dos grupos vulnerables por ser mujer y ser menor de edad.Según elementos que participaron en el arresto, Gladis gritaba a sus compañeros que no dejaran de disparar, pero al verse perdida, quiso defenderse diciendo a los policías: “Soy menor y estoy embarazada”, por lo que no fue sometida, sino sólo esposada. Se explicó –de manera extraoficial– que así evitó golpes y malos tratos.En la audiencia ante el juez especializado en Justicia Para Adolescentes se estableció la legalidad de su detención, misma suerte que corrieron ayer sus compañeros Aztecas, por lo que el Ministerio Público le formuló imputación por los delitos de tentativa de homicidio, así como acopio de armas de fuego (este último delito federal) y se solicitaron las 144 horas para la audiencia de vinculación o no a proceso.También se impuso como medida cautelar la prisión preventiva a la menor para que sea internada en el Cersai 1.La menor estuvo acompañada por gente del DIF y un defensor público. Ningún familiar estuvo presente.

