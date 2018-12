Cuauhtémoc— La audiencia de Formulación de Imputación a 11 policías de Cuauhtémoc y del director administrativo de Seguridad Pública, se suspendió ayer por no entregarse la carpeta de investigación a la defensa.La audiencia se reanudará hasta el próximo miércoles 5 de diciembre. El juez de Control fijó como medida cautelar la suspensión de la prisión preventiva y la prohibición de salir del país mientras dura el proceso, debido a que los imputados se desempeñaban como policías municipales, por lo que no compromete el arraigo de los agentes.Lo anterior se dio tras la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado al pedir prisión preventiva de los elementos.Asimismo el juez de Control señaló que los imputados seguirán realizando sus labores como agentes policiacos debido a que los supuestos delitos cometidos no ameritan su suspensión de labores.La suspensión se dio porque la Fiscalía no entregó la carpeta de investigación a la defensa en tiempo y forma, a lo que los imputados solicitaron seis días para la revisión de estos.Los agentes detenidos por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y a quienes se les imputan cargos por portación de arma de fuego ilegal y resistirse al arresto son: Juan Alberto Zamarron, Jesús Martin Juárez Montes, Fernando Lara Márquez, Conrado Chávez, Alexis Gardea López, Kenia Galicia Campos, Álvaro Torres López, Leobardo Alejandro López Rivera, Gerardo Pérez Martínez. También el director administrativo, Efrén Antonio Peñaflores Rodríguez, a quien se le imputa el delito de usurpación de funciones debido a que expidió los oficios de las armas asignadas, además por portación de arma de fuego ilegal y resistirse al arresto.A los elementos Franki Ediberto Vázquez y Jesús Manuel Corral González, su detención fue por desobediencia al intentar impedir el arresto de su mando superior y compañeros, quienes fueron trasladados al Complejo Estatal de Seguridad.Asimismo se aseguraron nueve pistolas 9 milímetros, seis fusiles 5.56 por 45 milìmetros y una carabina que no contaban con el permiso oficial para la portación, también una pistola 9 milímetros y un fusil, a los agentes Franki Vázquez y Jesús Corral, quienes si contaban con la licencia.Cabe señalar que la Comisión Estatal de Seguridad detuvo a los11 policías municipales de la ciudad de Cuauhtémoc, así como al director administrativo, el pasado miércoles 28 de noviembre, ya que no lograron acreditar la portación legal de arma de fuego, tal y como lo estipulan los artículos 11, 12, 13, 14, 24, 25 y 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego, hechos ocurridos el pasado miércoles 28 de noviembre.

