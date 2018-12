Cuauhtémoc.- El Diputado Local por el VII Distrito Heraclio “Yaco” Rodríguez, lamentó la posición del gobernador Javier Corral de confrontación con el municipio de Cuauhtémoc en el tema de la detención de policías en donde destacó que “ha sido una constante del mandatario estatal la confrontación con quien se le ponga enfrente”.En torno a la rispidez política entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado mencionó “Ha sido una constante estarse peleando con quien se le ponga enfrente, se sube al ring con la persona que esté puesta a pelear, el Gobernador está ahí ya arriba” comentó.Destacó que el haber usado a la fuerza pública de la forma en que se hizo, viene a ocasionar una falta de confianza en la autoridad policial tanto estatal como municipal por la serie de señalamientos que se hacen en ambos sentidos, agregando que el tema de la seguridad pública en Cuauhtémoc y la región es un tema sensible.Para la tarde de este sábado, el Presidente carlos Tena Nevárez, mencionó que habrá de llevar a cabo la segunda reunión con personal de la Secretaría de Seguridad Pública que estará presente en Chihuahua para aplicar el modelo de la Gendarmería Nacional en donde se revisa su llegada e instalación en el municipio de Cuauhtémoc.Así mismo, a través de su área de comunicación social, se destacó que el alcalde municipal no tiene la intención de organizar una marcha a la capital del estado para solicitar el retiro del decreto sobre el Mando Único.“A mi me preocupa que no haya la menor sensibilidad del (Gobierno) estado para atender, me consta, que Tena les ha propuesto reunirse, para atender el tema, pero no hay disposición, por eso hacemos un llamado a las dos partes a que se reúnan a dialogar con el ánimo de salvaguardar los intereses de Cuauhtémoc” comentó.En torno a la forma en que se ha tratado el tema, el diputado federal por Cuauhtémoc destacó que “debe de haber alguien cuerdo, que pueda poner orden y que pueda llevar las riendas de la seguridad pública y que eso tiene que ser acuerdo entre ambas partes, que puede ser otra gente que ni lo nombre ni uno ni otro y que pueda meter orden y le rinda cuentas a los dos”, mencionó agregado que ese alguien puede ser él.“Si yo en algo puedo servir, estoy a la disposición, si hay más gente que pueda ser, adelante, hay mucha gente que le pueda apostar, no somos imparciales, puedo tener mi querencias más de un lado que del otro, pero he podido llegar a acuerdos en situaciones difíciles y no hemos dejado que la sangre no llega al río” mencionó.Destacó que el tema que mantiene esta rispidez, “no es nada, no es nada lo que pelean, no es nada de fondo, son puras bravatas de Aparicio, del Fiscal y de la gente de la policía municipal que tienen que resolverse” concluyó.