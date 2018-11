Condenan Morena, PRI y PES manejo de deuda de Corral

Chihuahua— Diputados de Morena, PRI y Encuentro Social condenaron la forma en que el gobernador Javier Corral Jurado ha manejado la deuda pública, por lo que le urgieron a revisar alternativas de ahorro antes de pensar en solicitar nuevos créditos para enfrentar sus compromisos fiscales.Por su parte el diputado del PAN y presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, Jesús Valenciano, adelantó que se analizaría una reestructura total de la deuda, marcada en 56 mil millones de pesos, y que incluiría bonos carreteros.En la legislatura pasada se reestructuraron 20 mil millones de pesos del adeudo histórico del Estado, y Valenciano expuso que si no se hubiera hecho, se habría pagado más que las erogaciones actuales. Aunque reconoció que las tasas de interés están fuera del control del Estado.Miguel Ángel Colunga, coordinador de los diputados de Morena, puntualizó que ellos no avalarán más deuda y en cambio le exigen al mandatario aplicar mecanismos de deuda, como “la austeridad, reducir los gastos superfluos, reducir nómina, bajarse los salarios y otras medidas como generar ahorros para obtener más recursos”.Consideró que el planteamiento de Javier Corral de solicitar a la Federación 3 mil millones de pesos difícilmente será aceptado, aunque no descartó un apoyo que ayude a sanear las finanzas, debido a que finaliza el actual año, mientras que la segunda propuesta que planteará el gobernador, será manejar la reestructuración de la deuda, un tema que generará polémica y debate al interior del legislativo.Por su parte, el diputado de Encuentro Social, Misael Máynez, dijo que el Estado no fue responsable en el manejo de la deuda ni en su reestructura, que consistió en saldar un monto de 20 mil millones mediante varios bancos y atomizar tasas de interés, aunque el gobernador Corral dijo esta semana que no resultó el ahorro como se esperaba.Máynez indicó que las tasas de interés han estado al alza hace un par de años y eso debió preverse.“No consideraron la principal variable, es decir la tasa de interés, fue un análisis limitado y se tomó una mala decisión con poca información y con pronósticos muy reservados que terminaron afectando el resultado que se quería lograr”, dijo ayer ante medios de comunicación.Mientras que la coordinadora del PRI, Rosa Isela Gaytán, puntualizó que rechazarán “caer en un juego” de reestructura que represente más deuda para el estado de Chihuahua.

comentarios

