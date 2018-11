Chihuahua— La reestructuración de la deuda estatal es un tema que ya se había manejado con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, según declaró el gobernador del estado, Javier Corral.Agregó que el aumento en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que provocó que la reestructuración de la deuda estatal de 20.4 mil millones de pesos efectuada en junio de este año no tuviera los resultados que el Gobierno de Chihuahua esperaba, impactó directamente en las proyecciones que se tenían para bajar el déficit presupuestal.Ante este escenario Corral adelantó que el Presupuesto Estatal será “realista”. Expuso que en el 2019 se mantendrá la política de austeridad y se atenderán los temas prioritarios y que se tendrá que “robustecer” el sistema tributario estatal.En la entrevista en la que explicó que el aumento en la tasa de interés diluyó los ahorros que pensaban en el Gobierno del Estado que iban a tener gracias al cambio en la deuda estatal, la cual pasó de 10 cuentas a seis con distintas instituciones bancarias, Javier Corral expuso que cuando tocó el tema de la situación financiera con López Obrador, ya se manejó la reestructuración de la deuda para contar con un plazo más largo.Actualmente la reestructuración de la deuda estableció un plazo para pagar de 19 años con cinco meses, esto según la propuesta enviada por el Gobierno del Estado al Congreso estatal el año pasado, ya que el objetivo era que no tomara más tiempo, pero según declaró Corral el miércoles, no tiene otra opción más que ir por un plan para reestructurar y obtener más plazo, esto para tener margen de maniobra presupuestal, debido a que dos años se han ido de la administración estatal pagando las deudas y el déficit. Destacó que esto será necesario en caso de que el Gobierno federal no le brinde un apoyo para mejorar la situación financiera estatal.En la misma entrevista el gobernador delestado añadió que la situación del nuevo Gobierno federal será complicada en materia económica, por lo que se anticipa que se contará con la aprobación de la instancia federal para la reestructura, debido a que tiene que ser aprobada por la Secretaría de Hacienda Federal.Ayer el Gobierno del Estado informó que luego de una jornada de tres días de reuniones con titulares de las dependencias estatales para analizar el presupuesto 2019, Corral señaló que el año próximo se dará preferencia a la atención de los temas prioritarios, manteniendo la austeridad y la responsabilidad en el gasto.Corral dijo a través de redes sociales que en reunión con secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y su equipo de colaboradores, establecieron que el proyecto de presupuesto para el año entrante será realista y acorde a las principales necesidades de Chihuahua.Al término de su última reunión, el mandatario estatal publicó que será de suma importancia robustecer el sistema tributario estatal y que ante el Gobierno federal, continuará pugnando por un pacto fiscal más justo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.