Exoneran de extorsión a 7 policías

Chihuahua– Siete agentes de la Policía Federal acusados del delito de extorsión fueron exonerados y quedaron en libertad, luego de que el Ministerio Público no lograra acreditar los hechos, durante la audiencia de vinculación o no a proceso celebrada ayer, bajo la causa penal 3884/2018, presidida por la juez Cristina Campos.En cambio, Víctor González Robles, comandante de la Policía Estatal y Reyes Ramiro Polo, comandante de la Policía Federal, fueron vinculados a proceso penal por el delito de extorsión agravada, pues la juez consideró que existen elementos suficientes para incriminarlos, y estableció un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones, lapso en el que permanecerán en prisión preventiva, recluidos en el Cereso Estatal No. 1 de Aquiles Serdán.Los oficiales federales que quedaron en libertad son Gelacio Hernández Bautista, José Adolfo Páez Estrada, José Luis Navarro Olvera, Eduardo Francisco Páez Flores, Octavio Carbajal Márquez, Rafael Benítez Rodríguez y Pánfilo Martínez Hernández, cuya defensa argumentó que ellos únicamente siguieron órdenes de su comandante y desconocían las acciones que se realizaban.Durante la audiencia, los agentes federales decidieron explicar lo que realizaban antes del arresto, y las órdenes que les dio su comandante ‘Polo’.Coincidieron en que desconocían el desarrollo de una extorsión, que su llegada al centro comercial donde los detuvieron se debió a que su comandante los llevó a ese lugar y sus órdenes no se pueden cuestionar.El comandante ‘Polo’, quien fue el primero en hablar, declaró que durante el arresto no le leyeron sus derechos, que incluso cuando lo presentaron en la cámara Gesell para reconocimiento, le entregaron unas láminas para escoger y tomó la número 3, luego lo colocaron en línea junto con un sujeto de barba larga y un agente de turno de la Fiscalía, de tez blanca, luego de unos minutos lo regresan a la celda.Añadió que la droga que traían se la decomisaron a un hombre con el que se toparon en un patrullaje, y que huyó, pero dejó una bolsa amarilla que contenía narcóticos. Esta información fue la misma que relataron sus compañeros.En tanto, el abogado del policía estatal, Víctor González Robles, imputado por el delito de extorsión, solicitó a la juez que se tomara en cuenta los elementos que hay en el caso, pues si acaso hubiese cometido un delito, sería el de cohecho.Explicó que debe haber nulidad de la extorsión, dado a que no encuadra en ese delito, pues el imputado únicamente ofreció ayudar a “víctima uno”, para que no lo detuviera la DEA, que lo buscaba en EU.Expuso el defensor que en la declaración, se menciona que el agente se acercó con la víctima y su esposa para proponer ayudarlos a evitar la orden de aprehensión de la DEA, para quitarle ese problema por medio de un abogado, que iba a hacer los trámites, y la víctima le dijo que de cuánto iba a ser el costo; es por ello que no aplica la extorsión sino el cohecho.El Ministerio Público respondió que el agente estatal desde el momento en que amenazó a la víctima ya no era libre de entregar dinero, sino bajo amenazas de que lo iban a cazar y a detener, todo con palabras amenazantes.El MP añadió que es evidente que un agente estatal no puede actuar de forma independiente, no está facultado para hacer una colaboración para hacer una detención y extradición de una persona, requiere de otras autoridades, es entonces que el uso de la supuesta orden de aprehensión no buscaba ayudarlo.Por su parte, los abogados de los siete agentes federales expusieron que no hay elementos suficientes para inculpar a sus defendidos, pues ni la víctima ni la esposa los reconocen como cómplices.Destacaron que la Fiscalía General los detiene porque se encuentran en el centro comercial donde supuestamente se da la extorsión, pero los imputados coinciden en que estaban ahí por orden de su comandante, y nada sabían de lo que sucedía.En el segundo supuesto, narcomenudeo con modalidad de posesión simple, no se acreditó que la droga que les encontraron se haya obtenido de forma ilegal.Refieren que no se acredita la participación de los imputados, no se especifica cuál fue su participación. La Fiscalía sólo señala de forma muy genérica que participaron, no hay indicios, pues ni ‘víctima uno’ ni ‘dos’ los señalan a ellos, aseguró uno de los defensores.En conclusión, los tres factores que influyeron en dicha resolución: La intervención directa del policía estatal y el comandante de la federal que fueron reconocidos a través de la cámara Gesell.Siete federales que alegaron recibir órdenes de su Comandante para acudir al estacionamiento de un centro comercial donde se da la extorsión, y que supuestamente desconocían sobre la comisión de un delito.El aseguramiento de una bolsa amarilla que contenía droga, por parte de los federales, y que no pudieron comprobar debido a que no alcanzaron a llenar el reporte correspondiente porque fueron detenidos.Víctor González Robles (comandante de la estatal)Reyes Ramiro Polo (comandante de la federal)Gelacio Hernández BautistaJosé Adolfo Páez EstradaJosé Luis Navarro OlveraEduardo Francisco Páez FloresOctavio Carbajal MárquezRafael Benítez RodríguezPánfilo Martínez Hernández