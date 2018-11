Chihuahua— Ir por una nueva reestructura de la deuda pública como lo planteó públicamente el gobernador Javier Corral, llevará a hipotecar las finanzas de las siguientes cuatro administraciones estatales y pagar tasas de interés más caras, señaló ayer el presidente de la Canaco, Carlos Fierro Portillo.Expuso que de hecho ya están comprometidas las finanzas de ésta y otras administraciones y si bien una reestructura le permitiría al Estado pagar un poco menos por el servicio de la deuda, ésta sería a más largo plazo y a un mayor interés.Carlos Fierro señaló que al sector privado le preocupa la deuda pública del Gobierno del Estado y sobre todo el déficit que tiene de alrededor de cuatro mil millones de pesos para poder salir adelante con los compromisos a corto plazo.Sin duda es necesario que el gobernador consiga el apoyo de la siguiente administración federal para salir adelante.Precisó que se habla de que el Estado tiene una deuda de más de 54 mil millones de pesos, pero hay que tomar en cuenta que no es así, ya que en realidad el pasivo directo es de unos 24 a 25 mil millones de pesos.Informó que el resto de la deuda se tiene a cargo del Fideicomiso Carretero, no es algo que deba el Gobierno del Estado y ni siquiera tiene participación en ese pasivo.El único compromiso que se tiene es cobrar el peaje en las casetas de las carreteras a fin de que se puedan pagar los bonos a los tenedores o inversionistas.Fierro Portillo dijo que dadas las condiciones financieras el Gobierno del Estado ya no puede, por ley, contratar créditos a largo plazo y requería conseguir financiamiento a corto plazo, no sin antes convencer a los posibles acreedores de que sí puede pagar.Comentó que otra vía que le queda al Gobierno del Estado para apuntalar la obra e infraestructura es ir por otra bursatilización.Estos recursos no se pueden emplearse en gasto corriente y permitirán al Estado promover obras como puentes, escuelas, introducción de agua potable y drenaje, entre otros.Sin duda que los chihuahuenses prefieren tener esa infraestructura ahora, que esperar otros tantos años a que se tengan los recursos porque ya se liquidó una gran parte de la deuda.El presidente de la Canaco dijo que es importante que el gobernador Javier Corral busque el apoyo del Gobierno federal para aligerar las finanzas públicas del Estado.No obstante, dijo que, a decir del discurso de Andrés Manuel López Obrador, su prioridad son programas sociales y no tanto atender la situación financiera o cuidar el gasto.Finalmente indicó que espera que Carlos Urzúa, quien se dice ocuparía la Secretaria de Hacienda, pueda apuntalar el gasto y controle el gasto excesivo que se ha anunciado en forma anticipada por quien mañana sábado será ya el nuevo presidente de México.

