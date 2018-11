Chihuahua– Temeroso por su vida y la de su familia el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, responsabilizó ayer al gobernador Javier Corral, a la Fiscalía General de Gobierno y a la Comisión Estatal de Seguridad de cualquier posible agresión o atentado en su contra.Entrevistado vía telefónica desde México, a donde dijo viajó en busca de recursos para Cuauhtémoc, el alcalde reveló que intentó reunirse con Corral Jurado allá, pues coincidieron en la misma ciudad, pero que el gobernador se negó.Tena Nevárez habló sobre la negativa del gobernador Javier Corral de atenderlo para calmar la situación generada tras la detención de 14 policías municipales por parte de cuarenta agentes estatales que irrumpieron violentamente en la comandancia de Cuauhtémoc, rompiendo una puerta y sometiendo al director administrativo, hechos grabados que circulan en las redes.“La intención (de la CES) era a todas luces de llegar, romper los acuerdos y hacer lo que hicieron: entrar y reventar la comandancia violando todas las garantías de los policías” expresó al detallar la forma en la que se revisó el porte de armas de los elementos municipales.“No es más que una persecución política por parte del Gobierno del Estado utilizando a sus brazos ejecutores que son la Policía Estatal (CES) y la Fiscalía (General del Estado)” aseguró el alcalde, quien mencionó que en esto hay una clara intención política de afectarlo.Dijo que en lo anterior coincidió Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, de quien recibió el respaldo del partido en este tema.“Este es un tema político y hay que darle ese trato” insistió el edil quien agradeció las declaraciones de apoyo por parte de Martín Chaparro, líder de Morena en el estado, a las que dijo habrán de sumarse las del diputado federal por el VII Distrito, Heraclio Rodríguez Gómez, y las del Senador por Chihuahua Cruz Pérez Cuéllar.Al abundar sobre su intento de entrevistarse con Corral Jurado comentó que ayer jueves por la mañana, a través un representante cercano del gobernador, recibió la negativa a tratar el asunto o a reunirse con él.“Esta mañana ya se puso en contacto una persona con él y claramente le dijo que no me quería recibir, que no me iba a recibir y, bueno, eso me da a entender más aún que se trata de una persecución política” subrayó.También informó que ayer por la tarde tenía programada una reunión con Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y responsable de la Gendarmería Nacional, para pedirle que disponga que Cuauhtémoc se convierta en el primer municipio en el que se aplique este nuevo modelo policial.“Yo recibiría con los brazos abiertos a este nuevo modelo de policía porque es evidente que a los estatales ya les perdí la confianza”, dijo refiriéndose a la FGE y a la CES, y se quejó de Abraham Castañeda Roldán, titular del Mando Único y de formación militar, cuya actuación dejó mucho qué desear al burlarse de los elementos municipales en el momento en que eran detenidos.Tena declaró que luego de la forma en que actuaron los agentes de la Policía Estatal no hay forma de que se llegue a un acuerdo para que se mantenga el mando único en el municipio.Destacó que en el caso del director de la Policía Municipal, Antonio Peñaflores Rodríguez, tiene una autorización de la CES que lo avala como comisario, la cual está firmada por Oscar Aparicio, comisionado estatal, y a pesar de esto fue detenido.Peñaflores Rodríguez, a través de un oficio elaborado por él y dirigido y firmado por él, se había autorizado el uso de armas de fuego, informó Ericka Jasso Carrasco, directora de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE), documento que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para su investigación.Declaró que la relación con la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Seguridad Pública ha sido quebrantada por el autoritarismo con el que actuó la instancia estatal al detener a diez de los policías municipales en un operativo en el que se utilizaron 40 agentes estatales y sus unidades en la Comandancia de la corporación municipal.El Fiscal de la Zona Occidente Jesús Manuel Carrasco trascendió que el director administrativo de la Policía Municipal, no acreditó los exámenes de confianza que se le practicaron por lo que se integra a la condición de otros 10 policías detenidos por portación ilegal de arma de fuego.

