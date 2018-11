Paga Chihuahua más de 2 mil mdp en intereses

Chihuahua— Únicamente por los intereses de deuda pública de 10 meses de 2018, el Estado de Chihuahua ha pagado más de dos mil 13 millones de pesos.Los movimientos de ingresos y egresos de este año indican que por concepto de deuda pública han sido dos mil 75 millones 924 mil 838 pesos los que se han pagado. De ello, el 97 por ciento se ha destinado al pago de intereses, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda.Los números significan que el pago a capital es apenas del 3 por ciento de lo que mes con mes paga el Estado por las obligaciones contraídas por préstamos de corto y largo plazo, deuda contingente, bonos cupón cero y emisiones bursátiles.Sólo por los cuatro créditos de corto plazo contratados bajo la administración de Javier Corral se han pagado 140 millones de pesos en intereses.Menos de un mes después de haber asumido la gubernatura, Javier Corral anunció que su Gobierno había contratado con Multiva un crédito de corto plazo por mil 800 millones de pesos, pagaderos a 12 meses con una tasa efectiva de 6.74 por ciento y 8 millones 352 mil pesos de comisiones y costos del crédito, de acuerdo con datos del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.“Estamos ante un desfalco, que más que una crisis financiera, es un problema de caja, no hay liquidez; nos falta dinero hasta para pagar la gasolina de la mitad del parque vehicular, como es el caso de la Fiscalía General”, mencionó el gobernador, de acuerdo con un boletín de la Coordinación de Comunicación Social fechado el 3 de noviembre, cuando se anunció que el gobierno había solicitado el préstamo.Datos de la Secretaría de Hacienda publicados por El Diario detallaron que 603.1 millones de ese préstamo fueron para “servicios personales”, 591.5 “participaciones a municipios”, mientras que otros 400.6 se destinaron a “organismos descentralizados” y 155.1 a Pensiones Civiles del Estado. De enero a diciembre de 2017 el pago de intereses de ese crédito ascendió a 54 millones de pesos.El préstamo fue la primera inyección de capital del nuevo gobierno, que de acuerdo con lo declarado entonces por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, avaló que el gobierno de César Duarte hiciera uso de los 6 mil millones de pesos de la bursatilización realizada en julio de 2016 para pago de proveedores de inversión pública y otros pasivos.A finales de 2017, el Gobierno estatal solicitó un nuevo préstamo por dos mil millones de pesos. Autorizado en enero de 2018, el crédito se contrató con Interacciones para “pago de proveedores, nómina y aguinaldos”, informó Hacienda de Chihuahua. El plazo fue de 10 meses (que se vencieron en octubre de este año), con una tasa efectiva de 8.17 por ciento.El informe analítico de la deuda pública y otros pasivos de la Secretaría de Hacienda indica que por el préstamo –actualmente liquidado– se pagaron en total 73.3 millones de pesos.El 1 de agosto de este año, el Gobierno de Chihuahua recurrió a otro crédito de largo plazo a través de tres créditos por un total de 900 millones de pesos.“Los recursos obtenidos por ese concepto serán destinados al pago de compromisos con proveedores del Sector Salud, así como otras obligaciones financieras inmediatas”, precisó el Gobierno en un comunicado.De los 900 millones, 570 fueron contratados con HSBC a una tasa efectiva de 8.63 por ciento; 300 millones con BBVA Bancomer a tasa efectiva de 9.03 por ciento y 30 millones con Banorte a tasa de 9.13 por ciento, todos a liquidarse en un plazo de 12 meses. A la fecha, por los tres préstamos se han pagado 12.9 millones de pesos de intereses.Kristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que aunque los créditos de corto plazo son una medida recurrente de las entidades federativas para los cierres de año (por pago a acreedores y nóminas), se comprometen por adelantado recursos que podrían dejar de obtenerse.“Si se adquieren pasivos de corto plazo con la idea de que el Gobierno federal sea el que salde esas deudas sería quizá una mala estrategia, porque esos recursos tarde o temprano se dejarán de obtener”, mencionó.Dijo que aunque el plazo de estos créditos garantiza el pronto pago de las obligaciones contraídas, ello afecta en los montos erogados por intereses.“Va a ser preocupante para los próximos años en cuanto a deuda porque el costo de los intereses cada vez va más en incremento y eso va a afectar el nivel de endeudamiento de las entidades”, manifestó.Además, el escaso margen fiscal para programas sociales, junto a la posible baja de nota de estado, dañarán todavía más las finanzas estatales.“Esto manda la señal en la que la situación de liquidez no está en buen estado en Chihuahua y tiene repercusiones en niveles de riesgo de la entidad”, afirmó.El Diario solicitó datos del nuevo crédito a la Secretaría de Hacienda, sin embargo al cierre de la edición no hubo respuesta de la dependencia.Por tercera ocasión desde su inicio, la administración de Javier Corral acudirá a la contratación de créditos de corto plazo para hacer frente a las obligaciones económicas y financieras de fin de año del Gobierno de Chihuahua.El miércoles el gobernador anunció que a menos de que reciba dinero de la Federación para enfrentar el déficit de las finanzas estatales, tendrá que recurrir a un nuevo préstamo de corto plazo de monto máximo de mil 200 millones de pesos.De concretarse, sería el cuarto crédito de corto plazo contratado por la administración panista y el tercero destinado específicamente para los pagos de fin de año.“Los créditos de corto plazo siempre los hemos tenido que pedir para cerrar, siempre, porque el déficit es con lo que lo logramos superar”, dijo Corral al referirse a la posible contratación del nuevo préstamo.

