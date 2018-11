Chihuahua– El gobernador Javier Corral Jurado tiene la segunda peor calificación en lo que respecta a la credibilidad ante los habitantes del estado, según la encuesta nacional realizada por la empresa Arias Consultores para Revista 32, edición de noviembre.Al ser consultados sobre ¿qué tanta confianza le genera el gobernador de su estado? el 97.1 por ciento de los encuestados contestó que poca o nula.En lo que respecta a la aprobación que la gente da al funcionario, Corral se ubicó en el lugar 21 del ranking nacional, con una desaprobación del 74.7 por ciento. El mejor avaluado en estos dos rubros es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con un 81.5 de confianza y una aprobación 68.7 por ciento.“Estos resultados son derivados de la encuesta realizada por la casa Arias Consultores a 5 mil 801 personas en redes sociales, del 5 al 8 de noviembre del presente año”, explicó la empresa responsable del ejercicio de opinión.“En esta evaluación, se observan rostros nuevos en los primeros lugares. Tal es el caso del nuevo gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, pues no obstante de arrebatar el primer lugar a Miguel Márquez Márquez de Guanajuato, se lleva un porcentaje de aprobación histórico en nuestras mediciones, pues casi el 70 por ciento de sus ciudadanos aprueban el desempeño de Vila”, añadió.En segundo lugar se encuentra el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, también rompiendo récord de aprobación ya que prácticamente el 65 por ciento de sus ciudadanos aprueba su desempeño, teniendo los últimos máximos alrededor del 50 por ciento.En el tercer lugar se ubica el gobernador José Rosas Aispuro del estado de Durango, con un porcentaje del 53 por ciento, porcentaje muy por encima del promedio nacional de 29.6, por ciento.En lo que respecta a Javier Corral, quien llegó a estar entre los cinco peores evaluados, sigue en la peor parte de la tabla, por debajo de la media. En lo que toca a la aceptación tiene un 74.7 por ciento de opiniones negativas, su credibilidad es de apenas un 2.9 por ciento, siendo la segunda peor del país.Al preguntar si se ha mejorado la percepción de los empresarios para invertir, el 64.6 por ciento consideró que no, colocando a Corral en el lugar 23. En lo que toca a apoyos para personas de escasos recursos, el 72.9 no ve que haya una mejora, lo que otorga el lugar 23. El 80.3 consideró que no han mejorado los servicios de salud. El 63.5 por ciento no cree que haya mejorar el turismo en la entidad.En lo que corresponde al combate a la corrupción, el 79.9 no ve que haya una mejora, contra un 16.6 que expuso que sí, con estas cifras Corral se colocó en el puesto 12. En seguridad, la gran mayoría, un 88.7 no cree que haya mejorado en este tema, contra un 7.7 que contestó de manera positiva, ubicando a la administración estatal en el puesto 22.Así opinan sobre la administración de Javier Corral:Fuente: Encuesta Nacional de Arias Consultores para la Revista 32

comentarios

