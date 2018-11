Denuncia extitular de Protección Civil intento de extorsión de agentes de Vialidad

Chihuahua— El extitular de Protección Civil, Virgilio Cepeda, denunció en sus redes sociales un intento de extorsión por parte de agentes de la División de Vialidad en la avenida Tecnológico.

Cepeda indicó en una publicación de Facebook que elementos de la Policía Vial lo pararon argumentando que el vehículo que conducía echaba humo, sin embargo, él bajó del auto y le pidió a su hermana que acelerara para demostrarles a los oficiales que eso era mentira.

Los elementos al ver que no echaba humo y ser cuestionados por el extitular de Protección Civil de que de él no iban a tener dinero (mordida), optaron por subirse a su unidad y retirarse.

A continuación el texto íntegro:

Lamentable.......muy lamentable!.....que nuestra Policía Vial trate de extorsionar a nosotros los ciudadanos..les comento el día de ayer a las 10:30 a.m. por la Ave. Tecnológico me marcan el alto dos patrullas que venían atrás de mi, yo conducía el auto de mi hermana que trae placas del Estado de Coahuila el "oficial" que me indica que me detenga me dice "su auto echo un poco de humo".......le comento que es imposible ya que hace 15 días se llevo al servicio antes de que mi hermana saliera de Saltillo para acá lo llevo para que le realizaran el servicio completo....me bajo del auto y le pido a mi hermana que le acelere...y en presencia del "oficial" no sale nada de humo......volteo y le digo, ahí tiene usted!!......me solicita todos los documentos y se los entrego.....y le indico que yo soy de Chihuahua y le pido que me diga por que me detuvo.....voltea a ver a su otro compañero y me dicen "puede irse"...........les comento que no van a tener dinero de mi!!!.....que realicen la infracción y se suben a sus unidades y se van!!!.......no se les hizo su almuerzo conmigo!!!........por favor ciudadanía NO se dejen!!....denuncien y no permitan que los extorsionen nuestras "autoridades"!!!.....lamentable que en lugar de cuidarnos quieran abusar de nosotros!.....por eso ya no tenemos confianza en los cuerpos policíacos!..triste muy triste que así sea!......