Chihuahua— El gobernador Javier Corral Jurado reconoció ayer que la reestructuración de la deuda estatal realizada en enero de este año con el objetivo de pagar menos intereses no presentó los resultados esperados, por lo que ya se contempla otro movimiento.En esa fecha, el Estado trasladó los créditos que tenía por 20.4 mil millones de pesos a otras instituciones financieras buscando mejores condiciones.Sin embargo, el aumento en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), que es la base para determinar los intereses que cobran los bancos e instituciones financieras, se “comió” los ahorros que esperaba la administración de Javier Corral.Del 11 al 13 de noviembre pasados, a través de un reportaje seriado y luego de una revisión a los estados financieros de la Secretaría de Hacienda, El Diario expuso que el manejo de la deuda estatal había fracasado, ya que en lugar de bajar el pago de intereses se había dado un aumento.El gobernador Corral declaró que luego de que el cambio en la deuda estatal no obtuvo los resultados esperados, ahora analizan otra reestructuración para conseguir más plazo, bajar los pagos y tener más margen de maniobra en el presupuesto estatal. La medida se tomará en caso de que el Gobierno federal no ayude a Chihuahua en los pagos de la deuda.Destacó que debido a que subió la tasa de referencia de los bancos, lo que se pensó que sería un ahorro con el cambio de las condiciones de la deuda quedó en mantener prácticamente las mismas circunstancias.“En lugar de pagar más, por lo menos quedamos en lo mismo, pero queríamos pagar menos”, dijo.Expuso que le ha pedido al nuevo Gobierno federal que apoye a Chihuahua en materia de deuda estatal, ya que dos años se han ido en pagar solamente los servicios de la deuda y los créditos a corto plazo.“En caso de que el Gobierno federal no me ayude, voy a buscar reestructurar la deuda de Chihuahua, no tengo de otra, que no sería propiamente contratar más deuda o aumentarla, pero sí reestructurarla ya no solamente para buscar mejores tasas, sino buscar un plazo más largo, para conseguir recursos para salir adelante ”, declaró Corral.Añadió que esto sería solamente si no tiene el apoyo federal, ya que tiene que buscar la forma de obtener recursos para que no tenga que estar el gobernador pidiendo “una limosnita”.Expuso que a Chihuahua solamente le han ofrecido un apoyo de 400 millones de pesos a través del Fortamin (Fondo de Fortalecimiento Financiero), lo que explicó que no es suficiente, pero a pesar de que ha insistido en este tema no han tenido una respuesta positiva.“No nos han ofrecido más, ya les he pedido por todos los mecanismos y tonos al nuevo Gobierno que nos ayude”, añadió.Expresó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya le ofreció apoyar al Estado en una reestructuración de la deuda, ya que las condiciones que enfrentará la Federación es muy complicada, pues incluso le van a quitar recursos a varias secretarías.El pasado 13 de noviembre un reportaje de El Diario evidenció que Corral fracasó en el manejo de la deuda.La reseña señala que después de criticar el manejo financiero de César Duarte, y a días de haber recibido el mandato, Javier Corral Jurado recurrió a un primer movimiento financiero —más deuda—, a través de una bursatilización por mil 800 millones de pesos para afrontar los gastos del último trimestre de 2016.Posteriormente, a inicios de 2017, se autorizó la contratación de otro crédito de corto plazo por 4 mil millones de pesos.En junio del mismo año se anunció que el Gobierno estatal buscaría la reestructura de 10 créditos de largo plazo, con la contratación de nuevos créditos por un total de 20 mil 404 millones 862 mil 445 pesos.Con la operación, según estimó la administración de Corral, se ahorrarían 700 mil pesos diarios —21 millones al mes—, por la reducción de la tasa de interés fija; además de que disminuirían los plazos de los créditos.En la iniciativa enviada al Congreso para la aprobación de la operación se explicó que para el pago de intereses se destinaba alrededor del 5.31 por ciento del total de los egresos de la entidad y que, tras la reestructura, el monto bajaría a 1.69 por ciento.Fue en septiembre de 2017 cuando el Congreso aprobó la reestructura y hasta enero cuando se subastaron los 10 créditos, que se redujeron a seis pasivos con una tasa de interés que bajó del 1.6 por ciento al 0.89.Antes de que se realizara la subasta, en diciembre de 2017, Chihuahua solicitó un nuevo crédito de corto plazo por 2 mil millones de pesos, pagaderos a 11 meses. Por segunda vez en su administración, el gobernador recurría a un préstamo para costear las obligaciones de fin de año.Antes del refinanciamiento, el promedio mensual pagado por deuda pública era de 195 millones de pesos para 2017. En junio, el mes de la reestructura, hubo una disminución de pago, llegando a los 178.6 millones de pesos, aunque menos de los 21 millones previstos de ahorro; para julio, el costo fue de 207.1 millones.En agosto el pago aumentó hasta los 321.4 millones de pesos, mientras que para septiembre fue de 178.4, de nuevo, por encima del ahorro que se dijo tendría el pago de deuda después del refinanciamiento.De enero a septiembre de 2018 el pago de deuda pública ha sido superior a los mil 884 millones de pesos, un promedio mensual de 210 millones, 15 millones más que el promedio del año anterior.195 mdp210 mdp15 mdp