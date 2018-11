Omar Bazán, presidente del Comité Estatal del PRI en Chihuahua, dijo que la publicación en un medio de circulación nacional sobre posibles conflictos de interés entre sus empresas e instituciones públicas obedece a una persecución del gobernador Javier Corral. “Empiezo a notar calumnias diarias. Alguien mece la cuna y me preocupa el grado de calumnia, hasta dónde se ha llegado. Este es el modus operandi del gobernador, es el medio que usa”, dijo Bazán.En entrevista, el también legislador mencionó que no existen documentos que prueben que incurrió el delito alguno. “Invito a que presenten pruebas de lo afirmado”, agregó.Ayer, el periódico Reforma publicó una nota en la que se señala que la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte -de la que es socio-, se ha visto beneficiada con cambios en prácticas operativas emprendidos desde la Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de Jesús Cano Vélez, exsocio de Bazán.El diputado priista indicó que solicitó el ejercicio del derecho a réplica al medio, debido a que la información publicada es falsa e imprecisa.Reconoció que Cano Vélez fue su socio en Soluciones Emprendedoras del Norte, de donde el ahora funcionario federal salió en noviembre de 2012 para integrarse al puesto público.“Esa empresa fue de las primeras sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) que se crearon, el registro lo obtuvimos en 2008. Es un negocio, como cualquier otro, pero que no ha incurrido en ninguna irregularidad”, afirmó. Ni Soluciones Emprendedoras del Norte (Sensa), ni Consultores y Asesorías para todos (empresa propiedad de Lizeth Porras y Abraham Bazán –esposa y hermano, respectivamente–), se encuentran entre las valuadoras con más operaciones para instituciones públicas.“No estamos ni siquiera entre las 20 más importantes. No es un negocio de la magnitud que dice el periódico”, insistió. El dirigente dijo que además de Corral, existe una parte del PRI que es cercana al gobernador y que impulsa señalamientos en su contra. “Lo que hay que ver aquí es quién colabora dentro del PRI con Corral. A alguien en el gobierno le soy incómodo. A alguien no le gusta que sea dirigente del partido, es a alguien a quien le mete ruido que yo no tenga acuerdos con Corral”, manifestó.

