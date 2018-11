Arranca servicio de DiDi en Chihuahua; busca destronar a Uber

.- La compañía de transporte con base en Pekín, China, oficializó el inicio de operaciones hoy en la ciudad de Chihuahua, en medio de un embate por el mercado contra la estadounidense Uber y la empresa independiente Taxi Cab.DiDi CUU aseguró ganancias de hasta 11 mil pesos semanales a los primeros 3 mil 500 conductores que completen el proceso de registro en la capital.De acuerdo con la empresa china creada en 2015, las ganancias semanales que los conductores obtengan por ofrecer su servicio en la plataforma serán hasta 38 por ciento mayores a las de la competencia.A partir de hoy, la empresa llevará a cabo sesiones cada media hora a choferes interesados en el Hotel Encore Ramada, desde las 10:00 am hasta las 12:30 pm y de 3:00 pm a las 5:30 pm.El arranque de DiDi en la capital se suma a la decisión de los taxistas de la ciudad de Chihuahua de deslindarse de los concesionarios de transporte particular y fundar su propia empresa Taxi Cab, cuyo servicio se solicitará vía llamada telefónica.Juan Luévano, dirigente de la empresa, comentó que crearon este servicio para salirse del control que tienen los concesionarios, a quienes por años les han pagado la renta de las placas o de los vehículos.Al respecto el director de Transportes del Estado, David Holguín, declaró que estas unidades no podrán operar, ya que lo que ampara la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la prestación de servicio a través de una plataforma digital, además del establecimiento de un contrato entre el prestador del servicio y el usuario, lo que existe en otros servicios.Miguel Ángel Colunga Martínez, diputado local por Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso para regularizar las plataformas digitales que ofrecen sus servicios de transporte. El asunto legislativo pretende reformar la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación para el Estado de Chihuahua y volver obligatorios, entre otras cosas, los exámenes toxicológicos, psicométricos y "de conocimientos".Sin embargo, Luis Raúl Ronquillo, representante de la organización sindical de taxistas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), rechazó la propuesta del Colunga Martínez, ya que "valida" la competencia desleal entre los transportistas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.