30 minutos de terror

Chihuahua— “¡Tírense al suelo!”, “¡corran!”, “¡cierren las puertas!” “¡métanse!” fueron los gritos imperativos que se escucharon ayer entre vecinos de la colonia Granjas, quienes vivieron verdaderos momentos de terror durante un tiroteo entre policías y delincuentes.En un sector habitacional densamente poblado, pero además céntrico, decenas de familias fueron presa del pánico y durante más de media hora lloraron y rezaron temiendo lo peor.Toda la actividad comprendida en la zona que abarca las calles Sicomoro, Acacias, Velázquez de León y Pimentel (donde empezó la refriega) se suspendió al filo de las 5:00 de la tarde.La vida citadina se detuvo, enmudecieron las voces y también el mundanal ruido del tráfico a esa hora para dejar paso solo al seco, estridente y rítmico tronido e impacto de las balas que se disparaban un bando y otro.Este martirio duró alrededor de treinta minutos pero a los vecinos de Las Granjas les parecieron eternos. Para ellos fue como si estuvieran en franca zona de guerra.Los establecimientos comerciales bajaron sus cortinas metálicas y cerraron sus puertas de inmediato temiendo lo peor: convertirse en involuntario refugio de los maleantes que se parapetaron en una casa de seguridad ubicada en la Velázquez de León, donde aparentemente operaban.Habitantes del sector aseguraron que la refriega duró más de media hora, que corrieron a sus viviendas para ponerse a salvo y que en cuestión de minutos aquello se convirtió en un infierno.Incluso en el cruce de las calles Sicomoro y Velázquez de León la policía desalojó más de diez viviendas, una estancia infantil y una escuela de natación que se encuentran justo donde se intensificó la balacera. En ambos lugares había todavía niños y mujeres.Se dijo que dentro de la guardería todavía se encontraban siete niños y cuatro adultos, quienes al escuchar los disparos corrieron al último cuarto y se recostaron en el piso, víctimas de crisis nerviosa; otros cerraron sus casas y apagaron las luces sufriendo momentos de pánico.La Sicomoro es una avenida muy transitada, por lo que al momento de los disparos los conductores se detenían para resguardarse. Las autoridades viales cerraron la calle Pimentel desde las Américas para facilitar el acceso de las patrullas al punto neurálgico y los policías ordenaban a gritos a la gente que entrara a sus casas.Hubo quien dijo que los balazos se escucharon hasta El Saucito, cerca del Periférico de la Juventud.Después de intensos momentos de terror, las decenas de elementos de las diferentes corporaciones policiacas fueron disminuyendo luego de someter y aprehender a los siete delincuentes que se encontraban en el interior de la casa de seguridad.Aunque aún no se valoran los daños que los balazos pudieron haber causado en casas y automóviles no hubo pérdidas humanas. Sin embargo el episodio vivido por las familias del sector quedará grabado en sus memorias a sangre y fuego.¿Quién dice que Chihuahua está en paz y que aquí no pasa nada?

