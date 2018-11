Sin pies ni cabeza investigación sobre homicidio de Uriel Loya

.- El pasado 23 de noviembre se cumplieron ya dos meses del asesinato del líder local y consejero nacional de Coparmex, Uriel Loya Deister y no existen avances evidentes en las investigaciones y de acuerdo a fuentes al interior de la Fiscalía el caso todavía no tiene " ni pies ni cabeza."Este martes al registrarse la 80 Asamblea de Coparmex Chihuahua, el nuevo presidente Federico Baeza Mares, en la capital del estado le realizaron un pequeño homenaje al joven empresario asesinado ya hace poco más de dos meses.Desde hace ya más de dos meses, la Fiscalìa en la Zona Sur no ha informado avances en las investigaciones del caso que causó conmoción a nivel nacional, y de acuerdo a voces al interior de la dependencia el caso no presenta avance importante, no tiene pies ni cabeza y todo indica que será un asunto como existen cientos en la ciudad sin resolver.Uriel Ulberto Loya Deister, presidente de Coparmex Hidalgo del Parral, tomó posesión del cargo en el 2016, posición en la que fue reelecto debido a su entrega en las causas del desarrollo económico, social y político de la región.Egresado del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, se destacó por su compromiso social y su exitosa carrera profesional al lado de su familia.Loya Deister fue también consejero nacional de Coparmex, “donde se destacó por su participación en los compromisos asumidos desde la filosofía de la responsabilidad social empresarial, para el fortalecimiento de las instituciones del país a través de la participación ciudadana”, detalla el comunicado de COPAREX emitido recién se registro el asesinato.

