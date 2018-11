Delicias— Debido a las condiciones paupérrimas en que vivía una familia de inmigrantes guatemaltecos, un pequeño niño de un año 3 meses de edad murió a causa de neumonía la noche del lunes.El hecho se descubrió cuando el bebé fue llevado a la clínica del Seguro Social en la ciudad de Meoqui. Se presume que la baja temperatura que se vive en esta zona fue la causa que provocó la muerte del niño, al no contar con las condiciones para resistir este embate de la onda gélida.El Ministerio Público con sede en Meoqui afirmó que en este asunto no hay delito que perseguir. Mientras tanto, el gobierno Municipal se hará cargo de los gastos funerarios, informó el titular de Comunicación Social Gabriel Ortega. “Ya tuvimos contacto con el consulado de Guatemala y ellos ayudarán a trasladar el cuerpo del menor y a los padres a su país de origen; se oficio una misa en su memoria en la funeraria”, comentó.Este miércoles la familia saldrá del aeropuerto de Chihuahua rumbo a la Ciudad de México y de ahí a Guatemala vía aérea.El parte policiaco indica que a las 20:30 horas del pasado lunes se recibió una llamada por parte del radio operador de la Dirección de Seguridad Pública, el cual informaba la presencia de un menor de edad sin vida en la clínica del Seguro Social de Meoqui. Al entrevistarse con la madre, Margarita Pop, originaria de Guatemala, manifestó que al momento de querer amamantar a su hijo éste no reaccionó y fue por eso que pidió un taxi para que la trasladara al hospital y al llegar al Seguro Social de Meoqui le refirieron que ya había perdido los signos vitales.Se indicó en el informe del agente del Misterio Público que posteriormente acudió el médico Salvador Pacheco Silva, haciéndose ver por el galeno que la probable causa de muerte fue por neumonía, para luego trasladar el cuerpo de Fabián Hermelindo Che Pop, de 1 año 3 meses de edad, a la funeraria Rodríguez para su velación correspondiente.

