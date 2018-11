Chihuahua— El área de Control Interno de la Fiscalía General presentará ante un juez al policía estatal Víctor González Robles por el delito de amenazas, lo que se le suma a la investigación de extorsión que lo llevó tras las rejas y donde se encuentra en espera de un proceso.La directora del departamento de asuntos internos Erika Judith Jasso Carrasco, dijo que tienen en proceso otra investigación contra el agente por el delito de amenazas en perjuicio de un particular, un caso anterior al que se le sigue actualmente.Dio a conocer que ahora que está detenido se realizaron algunas diligencias para reconocimiento, la parte afectada que lo denunció acudió para identificarlo, y una vez hecho esto se solicitará fecha para formularle imputación.La Fiscalía solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México información sobre la persona que fue extorsionada por un policía estatal y agentes federales, debido a que se aseguraron documentos en donde aparece su fotografía y generales como uno de los buscados por la DEA.Entre los documentos que se le aseguró al policía estatal Víctor González había algunas alertas de las que publica el gobierno de EU cuando ofrece recompensa por una persona, y aunque se buscó datos sobre estas publicaciones, no pudieron obtener o confirmar datos.Jasso señaló que incluso la víctima les mencionó que tuvo problemas en Estados Unidos, pero antes de regresar a México había resuelto o estaba en proceso de solucionar su caso.Aseguró la directora que en caso de que exista un requerimiento de la autoridad sobre esta persona, se realizará el procedimiento legal para que él sea puesto a disposición de quien lo solicita.Hasta el momento no hay nada que les refiera que deban proceder con la detención de esta persona, indicó Jasso.El policía estatal Víctor González Robles, que anteriormente estuvo en un área de inteligencia de la Fiscalía, obtuvo el documento de la DEA y lo utilizó para amedrentar a la persona para obligarlo a que le entregara 2 mil 400 dólares para evitar su detención debido a que presuntamete existe una orden de aprensión en su contra, según lo que le dijo en su momento y que fue expuesto en una audiencia de control de detención.Aún se desconoce cómo fue la forma en que el agente pudo obtener esa información y por medio de quién, dado a que ya no tiene acceso a este tipo de datos, de acuerdo con Control Interno.A su vez, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Óscar Aparicio, dijo que la Fiscalía lo dará de baja una vez que se demuestre su responsabilidad.El funcionario estatal resaltó que la CES se ha limpiado de malos elementos, que más de 30 agentes han sido dados de baja en la administración y que 10 fueron detenidos por participar en diferentes delitos.Aseguró que en la corporación se aplica la cero tolerancia, y la institución ha puesto ante la autoridad a policías que se involucraron en algún delito.Expone que para dar de baja al elemento es necesario que un juez encuentre suficientes elementos de prueba para sentenciarlo, no antes, porque así se respeta los principios de inocencia.En tanto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González dijo que los actos de extorsión cometidos por los elementos policiacos minan la confianza de la ciudadanía, pero que pese a ello la CEDH estará pendiente deque se acredite el delito o de resultar sin sustento que se reconozca por la ley la posible sanción al denunciante.

