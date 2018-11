Participaron 15 mil 407 chihuahuenses en Consulta Nacional

.- Un total de 15 mil 407 personas participaron en Chihuahua en la Consulta Nacional de los 10 Programas Prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador.Según los resultados expuestos en el portal "mexicodecide.con.mx" se apoyo mayoritariamente las iniciativas ya que la que tuvo menos aceptación recibio 13 mil 379 votos a favor, como fue construir el tren maya y la de mayor respaldo con 14 mil 539 sí, fue la de reforestar en el país un millón de hectáreas y generar con ello 400 mil empleos.Según el portal en todo el país votaron 946 mil 081 personas con una aprobación de mas del 89.8 95.7%.El presidente de Canaco, Carlos Fierro descalificó la consulta nacional por considerar que las preguntas están dirigidas y no fue vigilado su proceso, por lo que en realidad no da certidumbre.La encuesta no tiene sentido, dijo el líder del comercio organizado.Como que se busca legitimar el deseo propio del próximo gobernante y decir que el pueblo lo decidió y no él.De acuerdo al conteo de votos, en Chihuahua de las 15 mil 407 votantes, estuvieron de acuerdo 13 mil 379 con la construcción del Tren Maya; 13 mil 381 con el tren del Istmo, así como 14 mil 010 con la refinería.En otro orden, 14 mil 362 estuvieron a favor de doblar las pensiones a los adultos mayores de 68 años; 13 mil 839 en dar 2.1 millones de becas de trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan.Asimismo otros 13 mil 783 personas aprobaron dar becas a estudiantes de preparatorias, 14 mil 310 que se de pensión a un millón de discapacitados.Otros 14 mil 603 votos se dieron EB favor de que se brinde atención médica y medicina gratuita a quien ahora no tiene ese servicio.Por último 13 mil 638 personas aprobaron que se brinde Internet gratuito en escuelas, plazas públicas, centros de salud y en otras partes.

comentarios

