Ciudad Juárez— Las autoridades estatales no tienen un plan emergente ante la llegada de grupos de migrantes que podrían trasladarse de Tijuana a esta otra frontera, luego de ser atacados con balas de goma y gases lacrimógenos por agentes de la Patrulla Fronteriza.El titular de la Comisión Estatal de Población (Coespo), Dirvin García, dijo que de momento todavía no hay información de que los migrantes centroamericanos tengan como destino Juárez o el estado, después de regresar de Tijuana.“Hasta el momento no tenemos dato alguno de ninguno de los grupos que están en Tijuana que su destino sea Juárez o el estado. De hecho estamos teniendo alguna cobertura y no se ha hecho ninguna declaración, lo que no nos exime tampoco de formular un plan emergente”, mencionó.Si bien dijo que se ha trabajado desde una mesa interinstitucional y aseguró que en conjunto con otras dependencias, instituciones y organizaciones están operando estrategias para atenderlos, no profundizó en ellas.“Son agendas distintas y acuerdos distintos que se están manejando a nivel mesa, y lo compartirá Comunicación Social en su momento”, refirió sobre la consulta del plan de trabajo que se acordó desde dichas mesas interinstitucionales una vez que se acerque la ola de indocumentados de Tijuana.García sostuvo que a través de dicha mesa se creó la comisión de albergues y equipamiento, y se están dando atenciones en salud, seguridad, aprovechamiento del tiempo libre y actividades culturales, inclusión productiva, comunicación, identidad, mecanismos de protección y asesoría legal migratoria.Lo que contrasta, por ejemplo, con las declaraciones del padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante.“Tenemos que unirnos al Municipio y al Estado, pero para nosotros hay tantas juntas, pero no hay nada concreto”, dijo Calvillo el domingo, después de señalar que tanto el Estado como el Municipio los han dejado solos con el mantenimiento de los indocumentados.“Por lo que respecta a los servicios prestados en la Casa del Migrante, salieron de acuerdos generados en varias mesas; por ejemplo la Subsecretaría de Desarrollo Social participa con facilitadores comunitarios, mediadores y psicólogos, Coespo también puso a disposición este último capital desde la semana pasada llevando actividades lúdicas”, expresó.Además aseguró que la Jurisdicción Sanitaria II ha estado colaborando con medicina preventiva y atenciones con la unidad móvil.Ante una eventual llegada de miles de centroamericanos que saldrían de Tijuana, no se habló de un plan específico para recibirlos en tanto se resuelve su situación migratoria, aunque se insistió. Se consultó si habrá cambio de estrategia o no, pero esa pregunta no tuvo respuesta.García incluso aseguró que ya están operando en el Centro de Atención Integral para los Migrantes, en el que apenas se invirtió medio millón de pesos para gastos de mantenimiento.La idea original de ese centro era albergar ahí distintas áreas y además alojarlos, consta en archivos periodísticos. “La intención de habilitar el CAIM es fortalecer dicha estrategia, primero, procurando los espacios idóneos para la recepción integral de migrantes connacionales repatriados”, dijo.