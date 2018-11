Chihuahua— El año en curso aún no culmina, pero los daños a los bosques de la Sierra Tarahumara que han ocurrido en 2018 ya son los más devastadores desde 2006.Las áreas afectadas por los incendios forestales en el estado desde 2006 hasta la fecha, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), suben hasta las 516 mil 193.34 hectáreas.Para colocar esa cifra a una dimensión cercana, son las mismas hectáreas que cubren las ciudades enteras de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, sumando toda la región que se extiende desde las Cumbres de Majalca hasta todos los campos menonitas ubicados bajo las faldas de la Sierra Tarahumara.Todo ese espacio lo ha cubierto el fuego en intermitencias en un período de 13 años.Durante el año en curso han sido afectadas 160 mil 927.13 hectáreas a causa de incendios forestales. Esto equivale al 31 por ciento del daño acumulado desde 2006.Documentos de la Conafor entregados como respuesta a una solicitud de información pública dictan que el incendio más devastador ocurrió desde el 13 de abril de 2018, continuando durante casi dos semanas hasta el 25 de abril.Ocurrió en el municipio de Namiquipa, donde fueron afectadas las localidades y predios de La Selva, La Manga, Parapetes, Quebrada de Mezteño y Las Tenazas. El fuego consumió un total de 20 mil 259 hectáreas. Como si el 90 por ciento de Ciudad Juárez ardiera toda. Según la Conafor, fue por la “quema de basureros”.Los segundo y tercero incendios más grandes que ha presenciado el estado durante estos últimos trece años también ocurrieron en 2018, ambos en el municipio de Madera.Aunque las hectáreas afectadas fueron poco menos que las que fueron dañadas en Namiquipa, los incendios forestales de Madera son de los que más han tomado tiempo en ser apaciguados.En el ejido de San José de Babícora, Madera, ocurrió un incendio que duró 24 días.Inició el 17 de mayo pasado y se extinguió el 9 de junio, afectando un total 19 mil 213 hectáreas. Las causas que provocaron el incendio son desconocidas por la Conafor.Al igual que la causa que dio pie a un incendio de 25 días en el ejido Huizopa, Madera, el 13 de mayo pasado, el cual exterminó 18 mil 826 hectáreas de tierra.La Conafor informó en su respuesta que en los tres principales incendios no hubo afectaciones en zonas que cuentan con arbolado adulto.Sin embargo, el cuarto incendio más grande exterminó 15 mil 502 hectáreas, 800 de las cuales correspondían a áreas con arbolado adulto de pino y encino.El evento sucedió también en Madera, en los ejidos de Guaynopa y El Largo y anexos, así como en el ejido de Los Hoyos y varios predios particulares.El incendio duró 22 días, la causa: vandalismo.El crimen organizado que se disputa por el control de la tala ilegal de madera en la Sierra Tarahumara ha sido señalado como culpable de estos incendios forestales.“Incendiar partes de la Sierra es un método que utilizan los narcos para aprovecharse de los recursos maderables sin ningún permiso de aprovechamiento”, contó a El Diario Pedro N., quien pidió cambiar su nombre para no poner en riesgo su vida.Pedro es ingeniero forestal en Bocoyna, y afirma que muchos de estos incendios son provocados por grupos del crimen organizado que controlan la tala ilegal en la Sierra Tarahumara. “Lo que hacen primero es cortar los árboles para después llevárselos. Una vez que el área está ‘rapada’, le prenden fuego”, dice.El motivo de esos incendios provocados intencionalmente funciona, presuntamente, para disuadir a las autoridades. Los narcotraficantes prenden fuego para simular que la pérdida de árboles adultos de pino y encino fue por los llamas y no por tala ilegal.Durante el periodo de 2006 a 2018 han ocurrido un total de 12 mil 119 incendios, según la Conafor. Alrededor del 25 por ciento de aquellos incidentes fueron causados por razones no determinadas, mientras que el 34 por ciento fue por actividades agropecuarias como preparación de siembra y pastoreo. A ello le siguen los incendios causados por fogatas, que acapara el 24 por ciento de las incidencias.Aunque los 778 incendios forestales de 2018 han sido los más destructivos de la última década, no fue el año en el que la incidencia se presentó el mayor número de ocasiones, como en 2011, cuando la Conafor registró un total de 1 mil 787 quemas, seguido por 2012, con 1 mil 489.El municipio donde más bosques ardieron fue Guadalupe y Calvo, una región violenta, limítrofe con Sinaloa y Durango y que forma parte del “Triángulo Dorado”, donde el narcotráfico es la fuerza real y donde las actividades del trasiego de drogas es imperante y habitual entre sus habitantes.El 43 por ciento de los incendios ocurrieron en aquel municipio, con un total de 5 mil 212 incidencias; seguido por Bocoyna, con 1 mil 574 eventos, y Guachochi con 1 mil 164.

