Chihuahua, de los 9 estados que penalizan el aborto

Chihuahua— Chihuahua es uno de los 9 estados de la república que penaliza el aborto aún y cuando la vida de la madre está en riesgo ya que el código penal estatal ofrece sólo 4 causales para que se pueda realizar la interrupción del embarazo de forma legal, por lo que en 2018 se han integrado 10 carpetas de investigación por el “delito de aborto”.Entre dichas causales se toma en cuenta cuando el embarazo deriva de una violación, con lo que en 5 años se han autorizado 7 abortos por esta causa, mientras que en 11 años 57 mujeres procedentes de Chihuahua han recurrido a la interrupción legal de su embarazo en la Ciudad de México, donde no está penalizado desde 2007.Lo anterior según el informe 2018 del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, que considera que Chihuahua es una de las entidades con un acceso medianamente accesible a la interrupción del embarazo al clasificar su marco normativo.Chihuahua sólo contempla cuatro de las ocho causales excluyentes de responsabilidad que son: violación, imprudencial culposo, afectación a la salud e inseminación artificial no consentida. Dejando de lado el peligro de muerte de la madre, las alteraciones genéticas, las causas económicas y la voluntad de la mujer.“La única causal legal que se contempla actualmente en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual. De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención (NOM 046), se debe garantizar el acceso a este servicio para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fue producto de una violación”, detalla el informe.Asimismo puntualiza que en el caso de Chihuahua el requerimiento, en caso de violación, por ejemplo, es que se realice dentro del primer trimestre de gestación.En este sentido la FGE, ha autorizado de diciembre del 2012 a octubre del 2017 siete autorizaciones para abortos despenalizados derivados de una violación.En consideración de GIRE: “Mientras que el aborto se siga considerando un delito en lugar de un servicio de salud, las mujeres seguirán enfrentando violaciones a sus derechos reproductivos, incluso cuando busquen acceder a interrupciones bajo circunstancias contempladas en la ley”, concluye.• Violación• Imprudencial culposo• Afectación a la salud• Inseminación artificial no consentida

