Chihuahua.- La estrategia de seguridad que se ha aplicado en el país en los últimos años ha sido fallida debido a que se ha enfocado en capturar a los grandes capos del crimen organizado de forma mediática y no se ha atacado a las estructuras delincuenciales, mismas que han evolucionado de forma violenta, aseguró Nicolás González Perrín, Ministro Agregado de la Policía Federal para los Estados Unidos y Canadá y quién fuera responsable de la activación del protocolo “Tiburón Azul”, que permitió la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el ocho de enero del 2016, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.Ayer, teniendo como escenario la majestuosidad de la Quinta Gameros de esta ciudad, Nicolás González Perrín, realizó la presentación de su libro titulado “Para Hacer Posible lo Imposible: Una Mirada a la Seguridad Pública en México”, obra en la que hace una crítica constructiva del esquema de seguridad orquestado en el país y con pleno conocimiento de causa cuestiona la forma en la que se ha tratado la figura del policía.Con más de 20 años de trayectoria, González Perrín, se desempeñó como Director de la División Preventiva de la Policía Federal en Chihuahua entre los años 2012 y 2014, antes de ser removido al estado de Sinaloa, donde fungió como Coordinador Estatal de la Policía Federal, posición desde la cual logró la detención de uno de los criminales más buscados a nivel mundial, conocido por haberse fugado en dos ocasiones de los centros penitenciarios en que fue recluido.El Ministro González Perrín, comenta que el problema que se tiene en México es que el combate a la delincuencia ha sido meramente mediático, pues las autoridades buscan figurar con la detención de líderes criminales, pero sin tener un ataque directo para el debilitamiento de las estructuras delincuenciales, lo cual, desde su punto de vista ha generado que las organizaciones se fragmenten en células más sanguinarias y violentas que han desatado una profunda crisis de violencia y han sido generadoras de delitos que vulneran a la sociedad tales como secuestro, robo, extorsión y otras modalidades.Aunado a esto, acusó que los puestos directivos de las corporaciones policiales recaen en nombramientos políticos y con esto se desecha el servicio civil de carrera, pues desafortunadamente, los elementos que tienen una mayor capacitación, han sido destacados en su trabajo y cuentan con los conocimientos suficientes para dirigir a una corporación, simplemente se les hace a un lado, por no convenir con el gobernante en turno, esto hace que genera la desmotivación en el servidor público y al final se corrompen o se alejan de su vocación de servicio.Destacó también las desigualdades que se tienen entre las corporaciones policiales municipales, pues en zonas como Suchiate, Chiapas, los sueldos que perciben los elementos son excesivamente bajos, carecen del equipo para hacer su trabajo y ni siquiera cuentan con armas, mientras que en un municipio como San Pedro Garza García, Nuevo León, los policías municipales tienen un sueldo mucho más elevado, cuentan con el equipamiento necesario para cumplir con su trabajo y tienen una constante capacitación para fortalecer su desempeño.Esta desigualdad la comparó con lo que se vive en Estados Unidos, en donde las corporaciones policiales de todo el país, se manejan en los mismos parámetros salariales, las corporaciones están debidamente equipadas y además existe unidad entre las mismas, lo cual no sucede en México.Con relación a la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el ministro expresó que el día de la captura, muy temprano su superior se comunicó con él solicitándole el parte informativo y le hizo ver de un enfrentamiento que ocurrió en Escuinapa, sin ninguna novedad, sin embargo, la llamada le causó extrañeza y pidió la activación del protocolo “Tiburón Azul”, que consiste en cerrar las entradas y salidas de las ciudades.Durante el recorrido de los elementos se tuvo conocimiento de que “El Chapo” Guzmán y “el cholo” Iván, trataron de huir por el drenaje y posteriormente robaron un vehículo jetta color blanco, mismo que se descompuso y robaron otro automóvil, un Focus color rojo, gracias a la denuncia de las víctimas, uno de los oficiales detectó el vehículo y le marcó el alto y al momento de la revisión se percataron de que era tripulado por quien fuera el criminal más buscado en el mundo.“Pudo haber sido casualidad, efectivamente, fue casualidad que él pasara por el filtro de revisión, pero lo que no fue casual, fue que ante una situación de emergencia, por el enfrentamiento ocurrido, activamos los protocolos y esto permitió su detención.Luego de la captura, Nicolás González Perrín, fue designado como Ministro Agregado de la Policía Federal para los Estados Unidos y Canadá y enviado a la embajada de México en la ciudad de Washington D.C., en reconocimiento a su trabajo, así como por cuestiones de seguridad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.