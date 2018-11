Desconocen en Chihuahua plan de asilo en EU

Chihuahua.- El presupuesto que solicitó el gobierno de Javier Corral Jurado a la federación “tendrá un seguimiento con lupa”, ya que en el año 2017 y 2018 se han subejercido recursos, “de nada sirve que los legisladores de Morena consigamos un presupuesto mayor para Chihuahua, si el gobernador no hace la tarea y no se gasta los recursos”, señaló Miguel Ángel Colunga Martínez, diputado Morenista.El legislador y líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Chihuahua, visitó el viernes la Ciudad de México para reunirse con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, ante quien gestionó mayores recursos para Chihuahua que los propuestos por Javier Corral.Miguel Ángel Colunga informó que en el rubro de obra pública para 2019 solicitan un monto de 12 mil 886 millones de pesos, mientras que en dicho rubro la federación aportó solamente 3 mil millones de pesos para Chihuahua este año.“Será importante garantizar el gasto total en obra pública, la ineficacia y el subejercicio también son corrupción”, dijo al recordar que en el 2017, según informes trimestrales del propio gobierno estatal, Javier Corral subejerció casi 5 mil millones pesos, mientras que en 2018 también se estima que habrá subejercicio, “dinero que de no gastarse tendrán que devolver a la federación, lamentó el legislador de Morena.Agregó que proyectos que originalmente la Secretaría de Hacienda de Chihuahua planteó desatender, podrán recibir recursos, gracias a la gestión de Morena y a la disposición del gobierno federal de dar mayor presupuesto a Chihuahua.“El proyecto original de Javier Corral no consideraba dos proyectos prioritarios para el campo, los cuales integramos para conseguir mayor presupuesto; en el caso del rubro de obra pública se trata de un programa de tecnificación de riego para cubrir por lo menos 20 mil hectáreas, y otro para iniciar la construcción de la presa Palanganas en Nuevo Casas Grandes, ambos suman 470 millones de pesos de recursos extra”, informó Miguel Ángel Colunga.Subrayó además la gestión de 900 millones de pesos extra para equipar y completar hospitales en Delicias, Cuauhtémoc y Nuevos Casas Grandes.Colunga Martínez explicó que fue el próximo gobierno federal y la bancada de Morena quienes pidieron el apoyo de los legisladores locales de Morena, “para gestionar el documento del gobierno estatal, ya que somos nosotros los que conocemos las necesidades de los chihuahuenses y los que en un momento dado vamos a asesorar y verificar que los recursos se ejerzan”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.