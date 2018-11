Cesan a dos policías en Rubio por agresión y tortura

Cuauhtémoc.- La Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, resolvió a través de un comunicado, las cuatro denuncias interpuestas contra policías municipales y tránsitos en donde solo un caso, obtuvo el cese de dos elementos de Rubio que participaron en una riña.En el primer caso, se señaló el fallecimiento de Ezequiel CRuz, detenido en los separos municipales y una vez liberado, falleció momentos después cerca de la comandancia, bajo la presunción de agresión policial, en base a la investigación realizada, la cual incluye documentales, reportes del C4, entrevistas a familiares, elementos y paramédicos de cruz roja, no existe responsabilidad alguna por parte de los elementos de policía municipal que atendieron el hecho, ya que no se determinó que su actuación haya sido motivo del fallecimiento de la persona agredida,los agentes recibieron una llamado verbal de atención.En el segundo caso en el que se denunció una detención ilegal contra Carlos M.H., se determinó que en tanto no se judicialice el asunto, el agente sigue activo, en espera de la resolución que se dé por parte del agente del ministerio público, como autoridad responsable de la persecución del delito.El tercer caso establece la presunción de agresión por parte de elementos de tránsito en contra de Moisés M. en un retén vial, se menciona la presentación de antecedentes policiacos del denunciante, así como de videos en donde se muestra “la actitud agresiva de Moisés Obed Manjarrez, de 19 años de edad, el cual conducía en 3er grado de ebriedad en compañía de un menor, y quien además impactó un vehículo al detenerse en el punto de revisión instalado en las calles 11 y Morelos de la zona centro el día 26 de octubre”; determinado que no existe ninguna responsabilidad de tres agentes de vialidad, quienes atendieron el hecho.Sólo en el último caso, ocurrido en el seccional de Álvaro Obregón,se acreditó que los agentes que participaron en una riña, estando en activo, comprobandose la agresión contra una persona en dicha gresca ocurrida en la calle principal y “un posible caso de tortura” en el interior de la comandancia seccional, asunto que se resolvió con el cese inmediato de sus labores como policías quedando sin goce de sueldo a partir de la resolución establecida.

