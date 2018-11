Sin freno, violencia contra la mujer en el estado

Ciudad Juárez— En el estado cada dos horas una mujer es lesionada a causa de la violencia familiar, indican datos de la Dirección General de Información de Salud (DGIS).Sólo del primero de enero al 31 de octubre de 2018, tres mil 783 mujeres sufrieron lesiones que requirieron una atención médica de emergencia como lo indica la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, que establece los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.Las víctimas fueron atendidas en los organismos descentralizados de los Servicios de Salud de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de Salud, informa la DGIS.Pese a que desde 2013 ya rige la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 23 de los 67 municipios que conforman el estado reportan casos de lesiones contra la mujer por diversas violencias.Las estadísticas oficiales indican que Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, se encuentran en el top de las ciudades más agresivas contra el género femenino.Otro dato relevante, obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, es que el 62 por ciento de las víctimas sufrieron violencia psicológica, ejercida principalmente por el cónyuge, pareja o novio.Es decir, 2 mil 382 mujeres presentaron abuso psicológico, síndrome del maltrato, episodios de depresión leve, moderada y grave, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático, trastorno de adaptación, trastorno de los hábitos y de los impulsos, trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, trastorno de la personalidad dependiente y trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y otras sustancias sicoactivas.“La violencia psicológica es la base de muchas violencias; es más penetrable, a veces menos fácil de identificar para la víctima y no reconocida por el agresor. Marca por años a la víctima que requiere procesos de terapia de años, porque la violencia psicológica surge desde la infancia y se prolonga por años”, explica Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres.Para la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), Wendy Chávez, todas las violencias contra la mujer son reprobables.“Ninguna de las violencias son menos importantes que otras, la violencia psicológica no es irrelevante, por el contrario, es una de las más sufridas por nosotras las mujeres”, asegura la abogada.Aunque este domingo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la realidad sigue siendo adversa para el género femenino en Chihuahua.“A pesar de contar con personal comprometido, los agentes investigadores y del Ministerio Público no tienen apoyo de sus jefes (el fiscal general y el gobernador); la violencia contra las mujeres desaparece como prioridad cuando se trata de presupuestar en ella”, denuncia Imelda Marrufo.Lo mismo ocurre en el Gobierno Municipal. Y como ejemplo menciona que el Ayuntamiento de Juárez evitó el subejercicio de dos millones de pesos para la implementación del protocolo de monitoreo en violencia contra mujeres.“El Cabildo decidió pasarlo a pavimentación”, asegura.La fiscal Chávez coincide con la activista social al aseverar que aún falta mucho por hacer para erradicar la violencia de género.“Claro que todavía nos falta mucho por hacer, pero yo creo que articular esfuerzos de todas las áreas, de sociedad y Gobierno es la clave para combatir la violencia y generar su erradicación”, considera.Carlos Alfredo G. C. golpeó a su esposa por lo que fue detenido. Apenas recuperó su libertad regresó a buscar a la víctima a la que atacó en venganza por el arresto.La mujer alcanzó a llamar al 911 para pedir auxilio, después de que su esposo irrumpió en su casa y le pegó.“Esta persona resultó con una orden de aprehensión por el mismo delito. Una vez que fue detenido se entregó a la Fiscalía”, explica Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).La quejosa fue atendida en el área de urgencias del Hospital de la Mujer, a donde ingresó a causa de los golpes recibidos.La Dirección General de Información de Salud registró 742 mujeres lesionadas físicamente; 257 por violencia sexual, 2 mil 382 por violencia sicológica, 342 por violencia económica o patrimonial y 57 víctimas resultaron lesionadas al sufrir abandono o negligencia.Las lesiones que presentaron las mujeres agredidas fueron: contusión de párpados y de la región periocular, traumatismos superficiales múltiples, contusión de la pared abdominal, herida de mejilla y región temporomandibular, traumatismo de cabeza, de cuello, herida de la nariz, del labio y cavidad bucal.Municipio V. Física V. Sexual V. Psicológica V. Económica Abandono TotalChihuahua 194 55 599 162 6 1,016Juárez 212 78 619 619 9 950Delicias 64 8 216 216 4 319Cuauhtémoc 54 16 155 155 20 267Parral 39 5 110 110 1 163FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACiÓN EN SALUDTipo de violencia LesionesVIOLENCIA FÍSICA 742VIOLENCIA SEXUAL 257VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2,382VIOLENCIA ECONÓMICA / PATRIMONIAL 345ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA 57

