Reviven extorsiones de federales

Chihuahua— Ocho agentes de la Policía Federal y uno de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron detenidos el pasado viernes acusados de extorsionar a un ciudadano que presuntamente es buscado por las autoridades de Estados Unidos.Fuentes de la FGE informaron que los oficiales al parecer exigieron 60 mil dólares a la víctima a cambio de no arrestarlo, tras enterarse que era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA).Los policías, vía telefónica, intimidaron, amenazaron y exigieron a la víctima el pago de dinero a cambio de no causarle daño o privarlo de la vida, de acuerdo con información de la Fiscalía.El arresto se realizó en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en las avenidas Homero y Tecnológico, donde un agente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) observó a Víctor G. R. —suboficial del grupo de inteligencia al mando del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alberto García Ocaña— interceptar a la persona afectada.Víctor fue capturado cuando salía de la plaza comercial y se le aseguró un arma calibre .40 abastecida y dos cargadores. Al inspeccionar su vehículo se encontraron dos envoltorios con cocaína y un paquete con cristal, además de documentos y memorias USB.Minutos después los cuatro tripulantes de dos unidades de la Policía Federal, tipo pickup doble cabina, fueron detenidos luego de que volvieron a citar a la víctima para exigirle más dinero.Simultáneamente se detuvo a otros tres federales quienes estaban brindando seguridad y apoyo mientras sus compañeros recogían el dinero producto de la extorsión.Durante el operativo de captura, personal de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, antes llamada Asuntos Internos, aseguró dos patrullas de la Policía Federal y el auto particular del elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones de (AEI), perteneciente a la Fiscalía estatal.La Fiscalía reveló los nombres de los federales identificados como: Octavio C. M., policía tercero; Gelasio B. H., policía segundo; Eduardo Francisco P. F., policía segundo; Rafael B. R., policía segundo; José Adolfo P. E, policía segundo; Polo R. R., policía segundo; Pánfilo M. H., policía segundo y José Luis N. O., policía segundo.Desde su arribo al estado, agentes de la Policía Federal y de la División de Gendarmería han sido objeto de quejas sobre supuestos abusos y extorsiones.

