Que intervenga Suprema Corte: líder del Congreso

Chihuahua— La creación de coordinadores de programas federales en las entidades federativas es inconstitucional, advirtió el panista Jesús Villarreal Macías, presidente del Congreso del Estado, quien llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a intervenir rápidamente para solucionar este conflicto, pues en cada entidad federativa se cuenta con un gobernador electo por la población.Dijo que con esa figura se pretende aislar a los gobernadores y rechazó la advertencia que hizo el senador de Morena Félix Salgado Macedonio sobre desaparecer los poderes en los estados.El presidente del poder Legislativo en Chihuahua dijo que los estados no deberán someterse a lo que el coordinador de programas federales ordene y al contrario deberán trabajar en conjunto para el bien de la población y en todo caso deben servir con un canal de comunicación entre los estados y el gobierno federal para realizar las gestiones que sean necesarias.Agregó que de ninguna manera permitirán la desaparición de los poderes en las entidades federativas, ya que esto supone una clara violación a la autonomía de los estados, que cuentan con su propia constitución y sus leyes que permiten la convivencia de la sociedad sujeta a un marco legal, y su desaparición implicaría estar sometidos a caprichos de un sólo gobernante.En este sentido, expresó que el bloque que los doce gobernadores panistas pretenden establecer y promover acciones de inconstitucionalidad será apoyado por los legisladores locales, pues se trata de acciones que se oponen al estado de derecho y a la democracia.Villarreal Macías afirmó que un gobernador es elegido a través de elecciones y tiene la validez del pueblo y la legitimidad de un proceso democrático, en cambio, los coordinadores federales son designados por una persona, alejado de la democracia.Dijo que es lamentable que un senador haya hecho declaraciones en el sentido de que si los gobernadores no se ajustan se eliminarán los poderes de los estados.situación que no se habrá de permitir y no es la vía por la cual se deba transitar en el país.

