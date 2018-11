Escasez golpea a comunidades indígenas

Chihuahua.- La escasez de comida, agua potable y medicamentos golpea a los pobladores indígenas de la región serrana dejándolos “indefensos” ante la llegada del frío y las enfermedades. Así lo señaló Isidro Rodríguez autoridad indígena de Guaguachique, municipio de Guachochi, quien aseguró que la problemática citada es permanente sin embargo, con la temporada invernal se agudiza por lo que urgió a las autoridades a que apoyen a los más necesitados.“La gente no tiene trabajo, las cosechas no fueron buenas y no hay alimento suficiente”, dijo Rodríguez haciendo énfasis en que al estar mal alimentados es más fácil que las enfermedades “les peguen”.“Nosotros sembramos maíz y frijol pero la cosecha no fue buena porque las lluvias llegaron tarde y en algunos casos el granizo afectó las plantas”.Por otra parte, dijo, la falta de agua potable es un problema que viene arrastrándose de mucho tiempo y que a pesar de las promesas, no se ha cumplido.“Todos los gobernantes nos dicen siempre que nos ayudarán para que ya tengamos agua limpia para tomar pero siempre pasa lo mismo: nos dejan igual. No tenemos agua potable y al tomar agua contaminada pues también la gente se enferma”.Aunado a esto, dijo el entrevistado, la falta de medicamentos es una constante lo que los coloca en un riesgo mayor.“Si hay un centro de salud y un médico pero no hay medicinas, entonces no sirve de nada. Tampoco hay ambulancia y cuando se necesita trasladar a alguien es muy difícil porque además los caminos están en muy malos”.De acuerdo con Isidro, para llegar a Guaguachique –que suma alrededor de 700 pobladores- deben viajar 4 horas en camión de Chihuahua a Guachochi y 4 horas más hasta dicha comunidad. El problema es que solo un tramo de la carretera está pavimentada por lo que el viaje es aún más complicado.Rodríguez aseguró que los acuerdos firmados por funcionarios estatales en septiembre de 2017, luego de la llamada “Caravana de la Dignidad”, solo el de dar tarjetas de descuento para viajar en el tren se ha cumplido y se han entregado algunos paquetes de material para vivienda.“Habíamos quedado, y ellos lo firmaron, que iban a dar apoyos para el campo, proyectos productivos y turísticos. Dijeron que iban a atender los problemas de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, caminos rurales y puentes, derecho al agua potable, empleo temporal, siniestros agrícolas, comercialización de artesanías, problemática agraria, y credenciales para el descuento en ferrocarril. Solo la última se ha cumplido”, aseguró.En la reunión donde se firmaron dichos acuerdos el 12 de septiembre de 2017 en Bocoyna, se acordó también atender de manera integral las demandas presentadas por las comunidades indígenas: Sisoguichi, El Llano, San Antonio, Sojahuachi, La Laguna, Rosabichi y Choguita. Además de Wawachique, Waweyvo en el municipio de Urique, La Mesa de la Yerbabuena en Batopilas y Arisiachi en Guerrero. Allí, estuvieron Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social, María Teresa Guerrero Olivares, comisionada de la Coepi, Carlos Amador Villalobos, recaudador de rentas de Bocoyna, Javier Ávila Aguirre SJ, presidente Cosyddhac, en representación de gobierno del estado, y por parte de las organizaciones sociales Eraclio Rodríguez Gómez y Jesús Emiliano García. El gobierno del estado se comprometió a dar una primera respuesta operativa interinstitucional a estas demandas mediante el trabajo de una brigada que recorrería las comunidades del 18 al 26 de septiembre de ese año.A la fecha, el fantasma de la falta de alimentos y todas las necesidades antes mencionadas, persiste.