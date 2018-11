Chihuahua– El comisionado estatal de Seguridad Oscar Alberto Aparicio Avendaño quedó exento de responsabilidad alguna en los hechos ocurridos el pasado mes de mayo en Ignacio Zaragoza, en donde mandos policiales ordenaron no salir a los elementos para brindar auxilio a la población durante enfrentamientos armados entre grupos criminales.Ericka Jasso, titular del área de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado (FGE), concluyó que Aparicio Avendaño no incurrió en ninguna falta, pues él se enteró de los hechos cuando concluyeron y fue decisión de los mandos no exponer a sus elementos.Durante los hechos ocurridos el día 6 de mayo, ocho personas fueron asesinadas, entre ellas Liliana García, quien era candidata a regidora de aquella localidad por el PRD. Además se incendiarion varios establecimientos comerciales y viviendas.En aquella ocasión, trascendió que sólo ocho elementos de la Policía Estatal se encontraban en Ignacio Zaragoza y los mandos decidieron que no salieran a las calles, pues no tenían la capacidad de fuego para hacer frente a la situación, incumpliendo así con su deber como servidores públicos.A raíz de esto, se inició una investigación por parte del área de Asuntos Internos y el propio comisionado Oscar Aparicio Avendaño fue objeto de la misma a fin de conocer su responsabilidad en lo sucedido, finalmente se determinó que no tuvo responsabilidad en los hechos.Ericka Jasso, explicó que al momento en que ocurrieron los hechos, Aparicio Avendaño no tuvo conocimiento y se enteró una vez que concluyeron, por lo que la orden que se dio a los agentes salió de los mandos inmediatos y por ello la comisión de Honor y Justicia deberá decidir qué castigo imponer en contra de estos dos agentes.La sanción puede ser administrativa, debido a que se determinó que no existe responsabilidad penal en la nula actuación de la Policía Estatal y posiblemente sean suspendidos temporalmente.